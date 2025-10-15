¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡ª¡© º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÈµÞÍî²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¢ª¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤«¤¹¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡ÈËâµå¡É¡Ö¤³¤³¤Ç¤è¤¯Åê¤²¤¿¤Ê¡×¡ÖÍî¤Á¤¹¤®¤À¤í¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º1¡¼2¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê10·î13Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î14Æü¡¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡ÉµÞÍî²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡É
10·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º1²óÀï¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Åê¤¸¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2-0¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂåÂÇ¤Î¥¸¥§¡¼¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÈÄ¾µå¤¬Æþ¤é¤º¤Ë¥«¥¦¥ó¥È3-0¤È¡¢¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤Ç¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¡¢4µåÌÜ¡¢³°³Ñ¤Ø¤Î155km/h¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È3-1¤È¤¹¤ë¤È¡¢5µåÌÜ¤Ï¡¢³°³Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÍî¤Á¤ë137km/h¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È·è¤Þ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤ÇÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ¾Á°¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éµÞ·ã¤ËÍî²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢º´¡¹ÌÚÆÃÍ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÃ°Û¤ÊµÞÍî²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¶õ¿¶¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¡ÈµÞÍî²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ°Æ»¤ï¤«¤é¤ó¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¡ÖÍî¤Á¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤è¤¯Åê¤²¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿²óÅ¾¿ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÈùÌ¯¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µåÍî²¼¤¹¤ëÄã²óÅ¾¿ô¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤¸¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤â¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ÎÆÃ°Û¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ160km/hÂæ¤Î¹äÂ®µå¡¢º´¡¹ÌÚ¼«¿È¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬Ã»´ü·èÀï¤Ç¹¶Î¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
