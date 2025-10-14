¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤¤â¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¯¡á£Î£Ù°ÙÂØ½øÈ×
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ£±£µ£±±ßÂæ¤ËÃÍ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àè½µ¶âÍËÆü¤Îº®Íð¤ÏÍî¤ÁÃå¤¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£²±ßÂæ¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾åÃÍ¤Ç¤ÏÌá¤êÇä¤ê¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Î¼«Ì±ÁíºÛÁª¾¡Íø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿µÞ¾å¾º¤â°ìÉþ¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ïßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢´ë¶È£µ¼Ò¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦Ë¡£³£°£±¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ãæ¹ñ³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÆü¤ÏÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤âÈ¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤ÎÃë¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î£±£µÆü¸áÁ°£±»þÂæ¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Á´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£Â£Å¡Ë¤Ç·ÐºÑ¤ä¶âÍ»À¯ºö¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤ÇÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ç¯Æâ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£Æ£Ï£Í£Ã°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¶²¤é¤¯ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï£±£µ£±¡¥£µ£°±ß¤È£±£µ£²±ß¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¡Ê²Ð¡Ë
151.50¡Ê6.9²¯¥É¥ë¡Ë
152.00¡Ê8.3²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ïßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢´ë¶È£µ¼Ò¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦Ë¡£³£°£±¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ãæ¹ñ³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÆü¤ÏÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤âÈ¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤ÎÃë¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î£±£µÆü¸áÁ°£±»þÂæ¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Á´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£Â£Å¡Ë¤Ç·ÐºÑ¤ä¶âÍ»À¯ºö¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤ÇÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ç¯Æâ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£Æ£Ï£Í£Ã°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¶²¤é¤¯ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï£±£µ£±¡¥£µ£°±ß¤È£±£µ£²±ß¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¡Ê²Ð¡Ë
151.50¡Ê6.9²¯¥É¥ë¡Ë
152.00¡Ê8.3²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ