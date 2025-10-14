Snow Man¡¢¿·¶Ê¤Þ¤¿¤â¡È²Î³ä¤ê³Êº¹¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤ä¤â¤ä¡ÈÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¡ÈÎáÏÂ¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ø¤Î»îÎý
¡¡10·î13Æü¡¢9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Î¿·¶Ê¡ØBOOST¡Ù¤¬¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¡È²Î³ä¤ê¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Snow Man¤Ï¡¢11·î5Æü¤Ë5Ëç¤á¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤¬¡¢¡ØBOOST¡Ù¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡ÖÄã²»¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£13Æü¡¢Snow Man¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÁíÀª30Ì¾¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÎÏ¶¯¤¯ÍÙ¤ë9¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡14Æü¸á¸å»þÅÀ¤Ç¡¢YouTube¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï340Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¹â¤¤È¿¶Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô²Î³ä¤êÊÐ¤ê¤¹¤®¤À¤í¡Õ
¡Ô¤Þ¤¿¤¢¤Ù¤À¤Æ¤Õ¤«²Î³ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡©¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ª¤ë¤ó¤À¤è¡Õ
¡Ô¾¯¤Ê¤¤¤È¤«¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤ÉÆ±¤¸¿Í¤¬²¿²ó¤â²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤¬°ìÅÙ¤â²Î³ä¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤ó¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¡È²Î³ä¤ê¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤«¤Í¤Æ¤«¤éSnow Man¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¤È°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Î²Î¤¦¥Ñ¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤ä´äËÜ¾È¡Ê¤Ò¤«¤ë¡Ë¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿¼ß·¤µ¤ó¤Î¥½¥í²Î¾§¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡È³Êº¹¡É¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Snow Man¤Ï9¿Í¤ÈÂç¿Í¿ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢²Î³ä¤ê¤Ëº¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ØSERIOUS¡Ù¤Ç¤â¡¢¿¼ß·¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Snow Man¤Ï2025Ç¯¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢4·î¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¸ø±é¡¢11·î¤«¤é5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¤¤¤Þ¤ä¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢²Î³ä¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤Î°ã¤¤¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍò¤Ï¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤¤ÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤¬¤Æ5¿Í¶ÑÅù¤Î²Î³ä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃ¯¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯½Õ¤ËÍò¤Î³èÆ°½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¶áÇ¯¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëSnow Man¤¬Íò¤Ë·Ñ¤°¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤äÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¡¢¸Ä¡¹¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9¿Í¤ÎSnow Man¤È5¿Í¤ÎÍò¤Ç¤Ï¡¢²Î³ä¤ê¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Îä¶ø¤µ¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡9¿Í¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¨¡¨¡¡£