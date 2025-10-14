BTS・JINとバラエティ共演　8月に芸能活動中断の韓国女優、甲状腺機能に異常？報道に事務所コメント

女優チ・イェウンの活動中断理由が、甲状腺の疾患によるものだという報道が出た。

10月14日、韓国メディア『スポーツ東亜』は、チ・イェウンが体調不良で病院を訪れた際、甲状腺機能低下症と診断され、治療を勧められたと報じた。

甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌が不足することで全身の代謝機能が低下し、疲労感や消化不良、体重増加などの症状が現れるという。チ・イェウンは今年8月、健康上の理由で芸能活動の中断を発表していた。

この報道を受け、所属事務所のCPエンターテインメントはコメントを発表。所属女優の健康状態について「個人の医療情報であるため、正確な確認が難しい点をご理解ください」としている。

（写真提供＝OSEN）『キアンの破天荒ゲストハウス』記者会見の様子。左からJIN、キアン84、チ・イェウン

チ・イェウンは韓国芸術総合学校演技科出身で、2017年に演劇でデビュー。その後、Coupang Playのバラエティ番組『SNL KOREA』シリーズで注目を集め、『ランニングマン』（SBS）のレギュラーメンバーに抜擢された。さらにコメディドラマ『会社員たち（原題）』（Coupang Play）や、BTS・JINも出演したNetflix番組『キアンの破天荒ゲストハウス』などにも出演している。

