リリーフとしては初のイニングまたぎ

米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。9日（日本時間10日）の第4戦で3イニングのスーパーリリーフを見せた佐々木朗希投手は、メジャー史上初の快挙を成し遂げていた。

終盤までロースコアのしびれる展開となった第4戦。佐々木は1-1同点の8回からマウンドに上がった。

2番からの上位打線と対戦。先頭のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、ボームを二ゴロに打ち取った。そのままリリーフとしては初のイニングまたぎで10回まで投げ、3回を無安打無失点、2奪三振。炎の36球でサヨナラ勝ちへの流れをつくった。

衝撃の快投は、史上初の記録も樹立していた。米国のデータ提供会社「オプタスタッツ」は10日（同11日）、公式Xを更新。「MLBポストシーズン史上、シリーズを制する勝利で8回、9回、そして10回をパーフェクトに抑えた投手はたった一人しかいない」とし、「その投手は、昨日のドジャース23歳のルーキー、ロウキ・ササキだ」とつづった。

その上で「これは、その投手のチームのシリーズ優勝を決めた勝利を見ている（投手自身が勝利を認められる必要はない）」と説明している。



（THE ANSWER編集部）