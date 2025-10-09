11日からのCSファーストステージでオリックスを北海道で迎え撃つ日本ハム。昨7日は、本拠地エスコンフィールドで紅白戦を行い、短期決戦に備えた。この日は、9月27日に腰痛で登録抹消されていた万波中正（25=写真）が白組の「3番・中堅」で先発出場、実戦復帰を果たした。

「めちゃめちゃ元気」と話す長距離砲は昨年、ロッテとのCSファーストS3試合でチームトップの10打数5安打、打率.500と大暴れ。負ければ敗退の2戦目には、1点ビハインドの九回1死から起死回生の同点弾を放ち、延長十回のサヨナラ勝ちにつないだ。ソフトバンクとのファイナルSでは本塁打ゼロに終わったものの、「お祭り男」として爪痕を残した。

「万波はソフトバンクを倒して下克上を果たしたいのはもちろん、来春WBCへの出場に意欲を燃やしている。昨年11月のプレミア12、今年3月のオランダとの強化試合で侍ジャパン入り。腰痛でリタイアしたのは、昨季からほぼ休みなくプレーしてきた疲労とも無関係ではないはず。井端監督の評価は高いだけに、ポストシーズンで活躍し、代表入りに弾みをつけたいところです」（球団OB）

休養もヤル気も十分のマンチュー。下克上の立役者となるか。

ところで日本ハムと言えば、これまでポストシーズンを含む全日程を終えるまで監督人事を発表しない方針を貫いてきた。ところが今回は新庄監督の続投をシーズン中に正式発表。まさに異例である。いったいなぜか。日本ハムに何が起きていたのか。

