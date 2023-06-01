「日本ハム３−０オリックス」（３日、エスコンフィールド）大砲の豪快な一発が、節目の球団通算５０００勝に花を添えた。日本ハム・万波中正外野手が両リーグ最速となる１０号ソロ。「１本でも多く打てればやっぱりいい。素直にうれしく思いますね」と頰を緩めた。２点リードの六回２死。九里の内寄りに甘く入ったチェンジアップを完璧に捉えた。左翼２階席の奥に消えてゆく特大１２５メートル弾を“確信歩き”で満足