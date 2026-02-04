昨年のプロフィールは191センチ＆101キロだが…沖縄・名護で行われている日本ハムの春季キャンプ。昨季は惜しくも逃したペナントに向けてナインが練習に精を出すなか、ひと際“巨大化”した選手が話題を呼んでいる。ユニホーム越しに膨れ上がった筋肉がひと目で分かる。万波中正外野手が大きく“変化”している。NPBに記載されている昨年のプロフィールでは、身長192センチ、体重101キロと堂々たる体躯だった。しかし、キャン