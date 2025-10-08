「シルキーなパスと黄金の左足」スペインが８強進出、ゴラッソでウクライナを１−０撃破。母国紙も称賛「悪夢を吹き飛ばし、生気に満ちている」【U-20W杯】
FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトは、スコアラーを「今大会で最高の選手の１人として、引き続き際立つ活躍を見せた」と伝える。
チリで開催されているU-20ワールドカップは、ノックアウトステージに突入。現地10月７日に行なわれたラウンド16のウクライナ対スペインは、24分にパブロ・ガルシアがマークした１点を守り抜いたスペインが、１−０の勝利を収めた。
右CKはショートコーナーで、ヤン・ヴィルジリのパスを受けたロドリゴ・メンドーサが、ボックス内に走り込んだガルシアに絶妙な浮き球のパスを通す。ガルシアはトラップした左足でそのままGKの頭上を抜く鮮やかなループシュートでネットを揺らした。
スペイン紙『Marca』も試合を速報。「スペインは、すでに台頭しつつある２人の選手による緻密な連係プレーで、U-20ワールドカップで準々決勝進出を決めた。ロドリゴ・メンドーサのシルキーなパスとパブロ・ガルシアの黄金の左足が、結果よりもはるかに価値のあるゴールをもたらした」と得点シーンを振り返る。
同紙は「パコ・ガジャルドが率いるチームは、再び成熟したプレーを見せ、試合の局面で支配力を発揮し、ペースを握った。スペインは今、グループステージで苦しめられた悪夢を吹き飛ばしたかのような感覚とともに、生気に満ちている」と続ける。
ブラジル、メキシコ、モロッコが同居し“死の組”と呼ばれたC組で、スペインは１勝１分け１敗の戦績で３位抜け。それでもB組１位のウクライナを破り、８強に駒を進めた。準々決勝ではF組１位のコロンビア対E組２位の南アフリカの勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「結果よりもはるかに価値のあるゴール」でスペインが８強進出！
