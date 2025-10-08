千葉雄喜、草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド』主題歌「幸せってなに？」配信リリース＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

千葉雄喜が、10月8日にニューシングル「幸せってなに？」を配信リリースした。

■千葉雄喜、MVでこの世を去った男性を演じる

この曲はワーナーミュージック・ジャパンからの第1弾リリースとなり、10月13日より放送の草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）主演カンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の主題歌に決定。 妻を亡くし、幼い息子を育てながら遺品整理人として生きる主人公（草なぎ剛）が、仲間とともに遺族の思いに寄り添っていく心温まるヒューマンドラマを静かに彩りながら、生と死、そして幸せの意味を問いかける。

また、楽曲のリリースに合わせて制作されたMVも公開された。物語では、幸せを願いながら若くしてこの世を去った千葉雄喜演じる男性と、その記憶を胸に懸命に生きてきた女性の姿が描かれている。やがて女性は彼に会いに行く決意をするが、ふたりは同じ世界に存在しながらも交わることはできない。その交錯する姿を、心に響く抒情的な映像で描き、楽曲が持つ深淵な世界観を映し出している。なお、本作品は、楽曲の世界観にあらたな物語性を加え、独自のビジュアルを作ってきた今野里絵が手掛けた。

千葉雄喜は、7月にレコーディング活動、マネジメント、マーチャンダイジング、ライブ制作などの音楽活動全般にわたる包括契約をワーナーミュージックと締結。すでに活動の拠点を米国ロサンゼルスに移し、日本のみならず世界を舞台にした活動に本格的に取り組み始めている。9月18日には米国ロサンゼルスの老舗ライブハウス「The Roxy」で、自身初となるアメリカでのヘッドライナーコンサートを開催。また9月20日には、ニューヨークのブルックリンで開催された88rising主催による音楽イベント『Head In The Clouds Festival New York』にも出演を果たした。

■草なぎ剛、千葉雄喜 コメント