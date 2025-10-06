この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で公開した動画「この先どうする？左派のメディアが虎視眈々と狙う高市新総裁の４つの弱点について解説」で、高市新総理が誕生した場合にメディアがどう動くかを予測し、その裏側を詳しく解説している。



動画の冒頭で下矢氏は、「総理大臣が変わるとほぼ確実に行われるイベント」として、メディア内部での大規模な「人事異動」があると指摘。これは政治部内の担当記者が入れ替わることを指し、新総理を長年追いかけてきた記者が官邸担当として抜擢され、社内での評価が上がる一方、敗れた候補の担当記者はキャリアが停滞することもあるという。「記者の人生にとっては大きいのよ」と語る下矢氏の言葉からは、政権交代がメディア関係者のキャリアにも直結する厳しい現実がうかがえる。



また、高市新総理に対する報道姿勢については、就任から約100日間はメディアからの厳しい批判が抑制される「ハネムーン期間」に入ると予測。特にテレビメディアは「初の女性総理」という点を好意的に取り上げ、元ニュースキャスターとしての過去映像や、ハードロック好きでドラムを叩く趣味、夫を介護しているといった人間的な側面に光を当てた特集が増えるとの見方を示した。一方で、左派系の新聞は当初から「意地悪モード」で批判的な論調を展開する可能性にも触れている。



さらに動画では、メディアが高市氏の“弱点”として狙う可能性のある「4つの不安要素」を挙げている。



1. 経歴問題：過去に指摘された「元アメリカ議会立法調査官」という経歴の信憑性

2. 周辺人物：支援者など「周りが調子に乗って」問題発言をするリスク

3. 他党との連携：参政党との連携を示唆した過去の発言

4. 週刊誌の隠し玉：これまで温存されていたスキャンダルの存在



特に週刊誌の動きについて、下矢氏は「（総理に）なると思ってないから、あったらもう出してるはず」と分析しており、現時点では致命的なスキャンダルはないのではないかと推測した。今回の動画は、新政権とメディアの関係性を読み解く上で、示唆に富んだ内容となっている。



