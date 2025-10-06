£Á£Ã£Ó£Ì¤¬£³Ï¢Æ¡¢ÊÆÅÅÇÈÅã±¿±Ä²ñ¼ÒºÇÂç¼êµé¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë£Í£Ï£ÕÄù·ë
¡¡£Á£Ã£Ó£Ì<6232.T>¤¬£³Ï¢Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ¹ñ»Ò²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅÅÇÈÅã±¿±Ä²ñ¼ÒºÇÂç¼êµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¿¥ïー¼Ò¡Ê¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¡¢°Ê²¼£Á£Ô£Ã¡Ë¤È¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥íー¥óµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤È³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡Ê£Í£Ï£Õ¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£Ô£Ã¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç£´Ëü£²£°£°£°·ï°Ê¾å¡¢ÊÆ¹ñ´Þ¤àÀ¤³¦£²£²¥«¹ñ¤ËÌó£±£µËü·ï¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢£Á£Ã£Ó£Ì¤ÏÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤ÎÅÀ¸¡ÍÑÅÓ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£Á£Ô£Ã¤ËÂÐ¤·¼«¼ÒÀ½¥É¥íー¥óÀ½ÉÊµÚ¤Ó´ØÏ¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤ÎÄó¶¡¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¥Æ¥¹¥È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¡¢£Á£Ã£Ó£ÌÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ìÅ¸³«¤ÈÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£Á£Ô£Ã¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç£´Ëü£²£°£°£°·ï°Ê¾å¡¢ÊÆ¹ñ´Þ¤àÀ¤³¦£²£²¥«¹ñ¤ËÌó£±£µËü·ï¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢£Á£Ã£Ó£Ì¤ÏÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤ÎÅÀ¸¡ÍÑÅÓ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£Á£Ô£Ã¤ËÂÐ¤·¼«¼ÒÀ½¥É¥íー¥óÀ½ÉÊµÚ¤Ó´ØÏ¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤ÎÄó¶¡¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¥Æ¥¹¥È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¡¢£Á£Ã£Ó£ÌÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ìÅ¸³«¤ÈÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS