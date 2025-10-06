ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡Ö¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¡¡ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿µ´ÌÇ¥Ý¡¼¥º¤Î¸åÆüÃÌ¤ò¹ðÇò
¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÂè3Æü
¡¡Âè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¤Ï5Æü¡¢¼¢²ì¡¦Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂè3Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À®Ç¯½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤ËÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡ÊÊ¼¸Ë¡¦Ä¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È11ÉÃ60¡ÊÄÉ¤¤É÷0.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÁÈ1Ãå¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿À¤³¦Î¦¾å¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°1¤«·î¡£½à·è¾¡¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤ÇÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÅ¨¥¥ã¥é¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì¸åÆüÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀìÌç³°¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£9¥ì¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃæÅç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦´ØÀ¾¤ÎÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤ÆÎÏÁö¡£Æ±ÁÈ¤Ë¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÎÆüËÜ½÷²¦¡¦°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î11ÉÃ60¤òµÏ¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¢¡ª¡¡µ¤²¹¤âÄã¤¯¤Æ¡¢ÈèÏ«¤â¤¹¤´¤¯Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢8³ä¤¯¤é¤¤¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÊý¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁö¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡9·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç½Ð¾ì¡£30ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿ÂçÉñÂæ¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÅ¨¥¥ã¥é¤Ç¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ä½½Æóµ´·î¤Î¾å¸¹¤Î»²¡¢àÈãÝºÂ¤Î¡ÖÇË²õ»¦¡¦Íå¿Ë¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¸åÆüÃÌ¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¡Ø¥Ý¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾¯¤·µ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃæÅç¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¼«¿È¤Î»Ø¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ö¡Ê¥Í¥¤¥ë¤¬¡Ë¥¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ´ÌÇ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë