¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤è¤â¤ê¤Ê¤ê¤µ¤ó¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡ª¡×¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡£
¡Ø¤Ý¤Æ¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤æ¤ë¥ß¥Ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬´ÊÃ±¤ËÉÁ¤±¤ëËÜ¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡¦ÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÃø½ñ¡Ø¤Ý¤Æ¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤æ¤ë¥ß¥Ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬´ÊÃ±¤ËÉÁ¤±¤ëËÜ¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡¢¸½ºß¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤â¤ê¤Ê¤ê¤µ¤ó¡£
¤³¤ÎËÜ¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ä³Ú¤·¤ßÊý¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Û
～½é¤Î¸ÄÅ¸¡Øporta¡Ô¥Ý¥ë¥¿¡Õ¡Ù¡¢ÌÀÆü¤è¤ê³«ºÅ¡ª～
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³ÆÆü10:00am～19:00pm ¢¨18:30LO
²ñ¾ì¡§A DECOR LIFE CAFE
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Îinstagram¤Ø
º£¸å¤ÎÄ©Àï
―º£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
SNS¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º»Ò°é¤Æ¤äÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë»ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä©Àï¤Î°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÅÉ¤ê³¨¤ä´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡¢³¨ËÜ¤Ê¤É³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÉÁ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
»æÇÞÂÎ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»æ¤ò¤á¤¯¤ë³Ú¤·¤µ¤ÏÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¤Î¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì´
―¾ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¡ÊÌ´¡Ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦～¤ó¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤â¤·³ð¤¦¤Ê¤é¡¢´ë¶ÈÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤ÎÁÛ¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤Ä¤¯¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤è¤â¤ê¤Ê¤ê¤µ¤ó¤ÎºÃÀÞ·Ð¸³
―ºÃÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢°ìÅÙ³¨¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤È¡Ö³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¾¿¦¤òµ¡¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤³¤«¤é¼ñÌ£¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¤òÉÁ¤»Ï¤á¡¢³¨¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤â´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤ÎÅê¹Æ¤â¿Í´Ö¤òÉÁ¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¤æ¤ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤«¤ï¤ê¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤è¡ª¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤¤Í¤ä¥³¥á¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ã¯¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤ê³¨¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇº¤ó¤À¤ê¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤ÎÍî¤Á¹þ¤à»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ø
―¤³¤ì¤«¤é¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¸½Âå¤Ç¡¢»ä´Þ¤á¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¡ÈÉÁ¤¤¿¤¤¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Æ§¤ß½Ð¤¹£±Êâ¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»ä¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ´Ö¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
°ìÈÖ¤Î±ó²ó¤ê¤ÏÄü¤á¤ë¤³¤È¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì½ï¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
―¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤â¤ê¤Ê¤ê¤È¤·¤Æ¡¢º£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ï»ä¤Î¥Ñ¥ïー¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¤Ï¡¢¡Öµ¨Àá¤Î¹Ô»ö¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î¥Á¥ã¥×¥¿ー¤è¤ê¡£¥¯¥ê¥ª¥ÍÉ×ÉØ¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¢¥¶¥é¥·¤Ê¤É¡¢¤è¤â¤ê¤Ê¤ê¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢Éþ¤ò¤¤¿Æ°Êª¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¤è¤â¤ê¤Ê¤ê
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¢6 ·î9 ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®¤µ¤¤º¢¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÎÎ¢¤ËÊì¤¬¤è¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢³¨¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ï¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë½¢¿¦¡£»Å»ö½ª¤ï¤ê¤äµÙÆü¤ËSNS ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¤æ¤ë¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ë¥¤¥é¥¹¥È¤äÆ°Êª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¡£¸½ºß¤â¸«¤ë¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÉÁ¤Êý¤ä¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
～º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Äê～
