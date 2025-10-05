『SPY×FAMILY』出演キャスト（左から）早見沙織、江口拓也、種崎敦美、松田健一郎 ＝撮影：上野留加（C）ORICON NewS inc.

　TVアニメ『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）Season 3が、10月4日午後11時かららテレビ東京系列ほかで放送がスタートした。オリコンニュースでは、ロイド役の江口拓也、アーニャ役の種崎敦美（※崎は「たつさき」）、ヨル役の早見沙織、ボンド役の松田健一郎の「フォージャー家」を演じる4人の声優陣に、用意した質問をボックスから引いてもらう形式でインタビューを実施。キャラクターの個性にちなんださまざまな質問、そしてSeason 3の見どころを聞いた。（撮影：上野留加／文：遠藤政樹／編集：櫻井偉明）

■キャスト陣が好きなモフモフは？

――フォージャー家の番犬であるボンドですが、モフモフしたビジュアルが愛されています。みなさんが好きなモフモフなアイテムを教えてください。

【早見】　1問目でモフモフがきました（笑）。

【種崎】　私は圧倒的に愛猫の「せれぶ」です。

【早見】　せれぶ様の毛並みは美しいですよね。

【種崎】　美しいですけどお腹はモフっ（笑）。愛しています。

【松田】　うちも猫が2匹いますが、2匹の猫をモフり倒しています。ただ嫌がられるんですよね（苦笑）。裏返しにすると片方の子は嫌がって、もう片方は「まぁ好きにしなさい」という感じです。

【早見】　私は布団が好きなので、入った瞬間の癒されはもちろん、何かが「モフっ」てくる感触がいい！包まれるのが幸せです。

【江口】　僕は生ビールの泡かな（ニヤリ）

【松田】　確かにモフついてるかも。

【早見】　江口さんらしいモフですね。

【江口】　きめ細かいモフに出会った時は感動ですね。まるで雲を飲んでいるかのよう…といっても雲を飲んだことはないですけど（笑）。それぐらいモフモフ、大好きです。

――続いて引いていただいた質問にいきます。容姿端麗のヨルはスポーツも万能で、フィオナとのテニス対決は大きな話題となりました。皆さん自身、得意なスポーツやスポーツの思い出があれば教えてください。

【江口】　皆さま、スポーツですって。普段から体は動かしますか？それともなかなか機会ありませんか？

【早見】　ちなみに皆さんは、学生時代にスポーツとかいうものをやっていましたか？

【江口＆種崎＆松田】　あはは！

【松田】　ソフトテニス、軟式テニス部とか、あと拳法部に入っていたこともありました。

【早見】　カッコいい！

【松田】　ただ拳法部はあまり一生懸命にやっていなかったので、たいして身についてはいないかな。体を動かすのは好きだし格闘技も好きだけど、やっぱり見る専門だなとやってみてわかりました（笑）。

【江口】　やるだけじゃなくて見るのもスポーツ好きの一つだと思います。

【種崎】　こんなにみんなで「しゅんっ…」となる、口数が減るような雰囲気になる質問って珍しいよね（笑）。私は長距離走が好きで、ゆっくりマイペースに走り続けるのは好きでした。

【江口】　わかる〜！僕も一番好きなのは長距離走です。自分の中での競争で、人と比べていないというか。自分との対峙。どんなに周りがスタート地点で一生懸命走って離されようが別に関係ないと思いながら、いつか抜かせばいいみたいな気持ちで走っていました。

【早見】　スポーツ自体は好きで、テニスを見るのが好きです。子どもの時にテニスを習っていてわずかな時間でやめて、水泳も習っていてわずかな時間でやめて…。体操もやっていたらしいのですが記憶になくて（照）。

【江口】　わずかすらも！（笑）

【早見】　そうなんですよ。どれも嫌いじゃないのに、始めたものはだいたい気づいたらフェードアウトしていました（苦笑）。

■キャスト陣が選ぶアーニャのマイベスト表情

――並外れた観察眼と記憶力を持ち、百の顔を使い分ける変装のプロであるロイドですが、『SPY×FAMILY』の世界の中で、変装してみたいキャラを教えてください。

【早見】　たくさんいて悩むけど、ベッキーちゃんかな。あのライフスタイルを味わいたいです。あとお洋服を買いに行くシーンで好きな服を片っ端から試着して……というのも、とても楽しそうだなと思いました。変装からのさらなる変装もできるし楽しそう。

【松田】　性別も種族もスタイルも超えていいのであればシルヴィア。カッコいいよね。

【種崎】　絶対になれないからロイドかな。ロイドと江口さんは同じぐらいの身長ですけど、そこから何が見えているのか気になります。

【江口】　何が見えるのでしょうかね（笑）。僕は、危機管理能力は高くなりました。ボーッとしていると頭をすぐにぶつけてしまうので。

【早見】　体験したことがない世界ですね。

【江口】　僕はアーニャ。天真爛漫になりたい。ああいう平和な、好奇心旺盛な頃に心も変装したい。

【早見】　アーニャさんは心が読めますよ。

【江口】　あっ…心は読みたくない！大変そう。ただ天真爛漫な感じはいいなと思います。

――続いてまいります。表情豊かで視聴者を楽しませるアーニャですが、悪だくみ顔やわくわく！など、アーニャがこれまで見せてきた中で好きな表情を教えてください。

【早見】　どれも可愛いですけど、アーニャさんの王道というか。「フッ」（よゆうのえみ）は可愛いです。

【種崎】　悪い顔もいいですよね。

【種崎】　アーニャのいろんな表情の中でも、ロイドの想像の中での（ロイドから見た）「アーニャいけるきがする」のときの表情が一番好きです。

【早見】　私はフィオナさんの内心を知ってポカーンとしている顔は好きです。これだけ表情豊かなアーニャさんが逆にちょっと表情を失っていて、可愛いなって思います。

【江口】　ダミアンにパンチしているときの真顔が好き。絵のタッチに笑った記憶があります。

【松田】　アーニャの真顔に対してダミアンのあのグニャッというのがね。

【種崎】　どうしてあのとき真顔だったのだろう？

【松田】　キレすぎて真顔なんじゃない。

【早見】　そうですね。

【松田】　一応、笑顔のままブチンってなって。ボッと炎がついてゴッていったんだ。

【江口】　一点集中したんでしょうね。

――ご自身が演じるキャラクターのSeason 3の見どころをお願いします。

【松田】　常にアーニャのそばに寄り添って、一緒にリアクションを取り続けているボンドに注目していただければと思います。相変わらずモフモフしています（笑）。

【種崎】　Season 3は見どころだらけの中でも、アーニャがイーデン校のみんなといるときに起きること、だいぶ特殊なことが起きるので、そのときのアーニャにしかできない行動をお見逃しなく！

【江口】　なんといっても青年期も演じさせていただくので、そういった意味ではロイドの過去、そこに注目していただきたいです。

【早見】　ヨルさん的には、皆さんとまた別角度で新たな出会いがありまして。それがもう物語のすごく大事な鍵の流れになるのでは、なんていう展開もありますのでご期待ください。

