タイヤは安全と快適性を左右する重要なパーツだが、メーカーやモデルが多すぎて「どれを選べばいいのか分からない」と迷うユーザーも多い。ネット上の口コミは広告色が強いものも多く、本当に売れているモデルを把握するのは難しいのが現状だ。

そこで参考になるのが、実店舗での売れ筋ランキングである。今回は、カー用品店で実際に売れている2025年8月度の夏タイヤTOP10を紹介する。購入を検討している人はぜひ参考にしてほしい。

※2025年8月の販売データを元に記事を作成しています。

売れ筋 タイヤ ランキング 1位

オートバックス 1位：ダンロップ エナセーブ EC204

低燃費性能と静粛性を兼ね備えた定番モデル。普段使いの安心感が高く、コンパクトカーからセダンまで幅広く対応する点で人気を集めている。

👉 製品詳細はこちら

イエローハット 1位：プラクティバ（PRACTIVA）

イエローハットのプライベートブランド。コストパフォーマンスの高さが魅力で、「手頃に履き替えたい」という層から絶大な支持を得ている。

👉 製品詳細はこちら

売れ筋 タイヤ ランキング 2位

オートバックス 2位：ブリヂストン NEWNO（ニューノ）

バランスの取れた性能で、街乗り中心のユーザーにぴったり。安心感のある走行性能とリーズナブルな価格で支持されている。

👉 製品詳細はこちら

イエローハット 2位：ECOFINE

こちらも店舗オリジナルブランド。燃費性能を意識したつくりで、低価格ながら安心感のある走行を提供する。

👉 製品詳細はこちら

売れ筋 タイヤ ランキング 3位

オートバックス 3位：ヨコハマ ブルーアース ES32

低燃費・ロングライフ・ウェット性能のバランスに優れたタイヤ。快適な乗り心地を重視するユーザーに人気。

👉 製品詳細はこちら

イエローハット 3位：ダンロップ エナセーブ EC204

オートバックス1位と同モデルがこちらでもランクイン。信頼性とコストバランスで、ユーザーから長年支持されている。

👉 製品詳細はこちら

4位～10位

オートバックス

4位：エナセーブ RV505 … ミニバン向けの耐摩耗・静粛性能に優れたモデル。

5位：エコピア NH200C … 燃費性能と雨の日の安心感を両立。

6位：ブルーアース RV03 … ミニバン用に開発された低燃費タイヤ。

7位：ルマンⅤ＋ … 高い静粛性でロングドライブも快適。

8位：プレイズ PX-RV2 … 安定感ある走りと疲れにくさを実現。

9位：ブルーアース RV03CK … 安心感のあるグリップ性能が特徴。

10位：ファルケン シンセラ SN832i … コスパ重視で人気のエントリーモデル。

イエローハット

4位：ダンロップ RV505 … ミニバンユーザーに支持される耐摩耗モデル。

5位：ヨコハマ ECOS ES31 … 環境性能と経済性を兼ね備えたロングセラー。

6位：ダンロップ LM5+ … 静粛性と安定性のバランスに優れる。

7位：ヨコハマ RV03 … ミニバン・SUVにおすすめの耐久モデル。

8位：ヨコハマ Y355D … 軽トラ・バン向けの商用モデル。

9位：ピレリ チントゥラート P1 CiRosso … 輸入車オーナーからも人気の高いモデル。

10位：ヨコハマ ES32 … 幅広い車種に対応する定番タイヤ。

まとめ

タイヤは安全を守る重要なパーツだからこそ、信頼できる実店舗の売れ筋ランキングは参考になる。実際に購入されたデータをもとにしているため、ネットの口コミよりも信頼度が高いのが特徴だ。

「どれにしようか迷ったら、ランキング上位のモデルから選ぶ」――このシンプルな選び方が、安心で満足度の高いタイヤ選びにつながるだろう。