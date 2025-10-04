¡ÖÉÔ²÷¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¶âÀµ²¸¤Î¡É»×ÁÛ¶µ°é¡É¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬È¿È¯
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤¬¼ã¼Ô¤Î¡ÖÂÎÀ©Î¥¤ì¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢»×ÁÛ¶µ°é¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤ÎÀÄÇ¯ÁØ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò¡Ö·Á¼°Åª¤Êµ·¼°¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢È¿´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾Ú¸À¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Ê¿°ÂÆîÆ»¤Î¾ðÊó¶Ú¤¬2Æü¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·îËö¡¢³«¾ë»Ô¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ°¦¹ñÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¡Ê°Ê²¼¡¦ÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¡Ë¤Ï¡ÖÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤ÎÎò»Ë¤È»ÈÌ¿¡¢Ìò³ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï8·î28Æü¤Î¡ÖÀÄÇ¯Àá¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À¯¼£»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÀÄÇ¯ÁØ¤ÎÃéÀ¿¿´¤ä°¦¹ñ¿´¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ»×ÁÛ¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢1926Ç¯10·î¤Ë¶âÆüÀ®¤¬¡ÖÂÇÅÝÄë¹ñ¼çµÁÆ±ÌÁ¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿Îò»Ë¤ä¡¢1927Ç¯8·î¤Î¡ÖÄ«Á¯¶¦»º¼çµÁÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¡×ÀßÎ©¤Î°ÕµÁ¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ëÀÄÇ¯±¿Æ°¤ÎÊâ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÄÇ¯Æ±ÌÁ°÷¤ÎµÁÌ³¤ÈÌò³ä¤¬Àâ¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬2021Ç¯¤ÎÂè10²óÀÄÇ¯Æ±ÌÁÂç²ñ¤ÇÄó¼¨¤·¤¿¡Ö3Âç²ÝÂê¡×¤â·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Á´ÀÄÇ¯¤ò¼Ò²ñ¼çµÁ¿®Ç°¤ò»ý¤Ä°¦¹ñÀÄÇ¯¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¢ÅÞÂè8²óÂç²ñ¤Î·èÄê¤ò´ÓÅ°¤¹¤ë¼ÂÁ©Æ®Áè¤ÎÃæ¤Ç¼Ò²ñ¼çµÁ·úÀß¼Ô¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¡¢£¼Ò²ñ¼çµÁÅªÆ»ÆÁ¤ÈÊ¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÄÇ¯Æ±ÌÁ´´Éô¤Ï¹Ö±é¤ÎÃæ¤Ç¡Öº¤Æñ¤Ê¸½¾ì¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÉë¤¯ÀÄÇ¯¤¬¼Ò²ñ¼çµÁ°¦¹ñÀÄÇ¯¤ÎËÜÊ¬¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î¤¨¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ËÀÕÇ¤¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¡×¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿ÀÄÇ¯¤é¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆ±ÌÁ°÷¤Ï¡Ö¼«¤é»Ö´ê¤·¤Æº¤Æñ¤Ê¸½¾ì¤Ø¹Ô¤¯¿Í´Ö¤Ê¤É°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£³§¤¬È¾¤Ð¶¯À©Åª¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤ÏÉÔ²÷¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡ÖÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤Î±è³×¤ò°Åµ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»×ÁÛ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢Èó¼Ò²ñ¼çµÁÅª¸½¾Ý¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£·ë¶É¤Ï´´Éô¼«¿È¤¬·Á¼°¼çµÁ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¶É¤ÏÀÄÇ¯¤òÂÎÀ©¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ»×ÁÛ¶µ°é¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¸«¤»¤«¤±¤Î¹Ô»ö¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Êø²õ¤·¤¿ÇÛµëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£ÀÄÇ¯¤é¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÀ¸³è¤òÀÚ¤ê³«¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¼Ò²ñ¼çµÁÍýÇ°¤òÀâ¤«¤ì¤Æ¤â¿´¤«¤é¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¹ñ²È¤â¡¢º£¤ÎÀÄÇ¯À¤Âå¤¬ÇÛµë¤ä¶¡µë¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¼«ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÃéÀ¿¿´¤ä°¦¹ñ¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Øµí¤ò¼º¤Ã¤Æ¤«¤éµí¾®²°¤ò½¤Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ù¤À¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀÄÇ¯¤òÂÎÀ©¤Î»ÙÃì¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¤È·üÌ¿¤Ë»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»×ÁÛ¶µ°é¤Î¸ú²Ì¤ÏË³¤·¤¯¡¢¸½¾ì¤ÎÈ¿È¯¤Ð¤«¤ê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£