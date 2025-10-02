ヤ軍・ジャッジが祝福「私ももっといい選手に」

■巨人 5ー2 中日（1日・東京ドーム）

まさかの人物に東京ドームもどよめいた。巨人の田中将大投手の200勝達成セレモニーが1日、中日戦後に行われた。ビジョンの祝福メッセージでは黒田博樹投手、パドレスのダルビッシュ有投手の他、ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野手からも。SNSでは「ジャッジからメッセージ貰えるのとんでもなさすぎる」と驚きの声が上がった。

田中将は9月30日の中日戦（東京ドーム）で今季3勝目を挙げ。NPBで122勝、MLBで78勝を挙げ史上4人目の日米通算200勝を達成した。一夜明けたこの日、セレモニーが行われた。サプライズメッセージでは元ヤンキースの黒田博樹氏、パドレスのダルビッシュ有投手が田中将へメッセージを送った。その後、「ニューヨークからメッセージが届いていますとコメントと共にビジョンに映し出されたのはジャッジだった。

ジャッジとはヤンキース時代にともにプレーした。ビジョンでは「マサヒロ、200勝達成おめでとうございます。素晴らしい偉業。ヤンキース時代のあなたはプロフェッショナル。そしてリーダーの定義そのものと言える存在でした。この素晴らしき野球に対する努力や献身的な姿勢を見て私も日々もっといい選手になりたいと思いました」とコメントした。

「こちらはあなたがいなくて寂しいですが、これからのご活躍を心から願っています」とジャッジ。SNSでは「3人目まさかジャッジとは……」「ジャッジ登場は驚きました」「ジャッジからはすごい大物すぎる」とファンも驚いていた。（Full-Count編集部）