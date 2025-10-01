G1スプリンターズS

中央競馬の秋G1開幕を告げるスプリンターズSが9月28日、中山芝1200メートルで争われ、11番人気のウインカーネリアン（牡8・鹿戸）がG1初制覇を飾った。騎乗した三浦皇成騎手はJRA・G1通算127度目の挑戦で初勝利となったが、ゴール後に2着・武豊騎手が放った言葉がファンの感動を呼んでいる。

すぐに祝福した。武騎乗のジューンブレア（牝4）が逃げ、ウインカーネリアンは2番手で進めた。前半600メートル33秒7のスローで迎えた直線。逃げ馬をわずかに捉え、ウインカーネリアンが歓喜のゴールに飛び込んだ。大きくガッツポーズする三浦。その後、武に何か声をかけられたようで軽く頭を下げていた。

三浦はレース後、BSイレブン競馬中継の電話インタビューに出演。MCの東幹久から武に声をかけられたことを聞かれると「すぐに『おめでとう、長かったな』と言ってくれて、その時に、やっと勝つことができたんだなと」。続けて「初めての中央でのG1だったので、一言目に豊さんから声かけていただけたのは、憧れの先輩なので……危なかったですね。ゴールしてすぐ泣きそうになりました。僕の中で本当に忘れられないシーンになりました」と感激を明かしていた。

中継にも一瞬映っていた2人の交流シーン。ネット上の競馬ファンからも「競馬の魅力が詰まってる」「武豊さんはこういう時の振る舞いが本当に格好いい」「直ぐにあの祝福の言葉が出る やっぱ武豊はカッコいい」「めちゃくちゃ素敵だ…」などと書き込まれた。

電話インタビューの様子は番組公式YouTubeでも配信されている。



（THE ANSWER編集部）