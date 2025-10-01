アメリカのトランプ大統領が、動画投稿サイト「ユーチューブ」が自身のアカウントを停止したのは不当だと訴えていた裁判で、ユーチューブ側が2450万ドル＝日本円でおよそ36億円を支払うことで和解が成立しました。

この裁判は、2021年1月の連邦議会襲撃事件の後、ユーチューブがトランプ大統領のアカウントを停止したことをめぐり、トランプ氏が言論の自由を侵害されたとして訴えていたものです。

カリフォルニア州の連邦地裁に先月29日に提出された書類によりますと、ユーチューブを運営するアルファベットがトランプ氏側に2450万ドル＝日本円でおよそ36億円を支払うことで和解が成立しました。このうち2200万ドルは、ホワイトハウスの大規模な宴会場の建設にあてられるということです。

和解を受けてトランプ氏はSNSに「この大勝利は、大手IT企業による検閲には代償が伴うことを証明している」「言論の自由のために戦い、勝利した！」と投稿しています。