ディズニー『ズートピア２』US版予告とポスター公開 新曲「Zoo」初解禁
ディズニー・アニメーションの大ヒット作『ズートピア』のシリーズ最新作、『ズートピア２』が12月5日に公開される。これに先立ち、米国版の最新予告映像とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】新曲「Zoo」初解禁のUS版予告映像
動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、いつも前向きで夢を信じるウサギの警官ジュディとキツネの皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒ニックが繰り広げる物語は、2016年公開の前作が世界興収10億ドル、日本でも興収76億円を突破。社会現象を巻き起こした。ディズニー・アニメーションとして史上最高クラスの評価を獲得し、現在も人気を誇る。
続編では、正式にバディとなったばかりのジュディとニックが、上司ボゴ署長からの任務でドレスとタキシードにおめかしをしてパーティーに潜入。そこでズートピアには存在しないはずのヘビ・ゲイリーが現れ、パーティーは大混乱に。ジュディに追い詰められたゲイリーは悲しげな表情で「ヘビは悪者じゃない。僕が証明してみせる、大好きな家族のために」と訴え、謎めいた行動を取る。物語は、ふたりがゲイリーを追って〈ズートピアの秘密の場所〉へ導かれていく展開となる。
映像には、二人の手助けを買ってでるビーバーのニブルズや何やら意味深な言葉を残すトカゲのヘイスース、さらに新しい馬の市長・ウィンドダンサーといった新キャラクターも登場。解決に奔走するジュディに対して命をかける必要はないと説得を試みるニック。崩壊する建物で離れ離れになるジュディとニックの姿も映し出され、ふたりの絆が大きな試練に直面することを予感させる。
劇中歌も注目を集める。前作で大ヒットしたシャキーラの「トライ・エヴリシング」に続き、新曲「Zoo」が初解禁。今回もシャキーラが参加し、エド・シーランとブレイク・スラットキンとともに作詞・作曲を担当した。世界的アーティストによる豪華な布陣で、さらなる盛り上がりが期待される。
あわせて解禁されたポスタービジュアルには、ジュディとニック、ゲイリーが街中を駆け抜ける姿が描かれ、ズートピアで巻き起こる大騒動に予感させる仕上がりとなっている。
【動画】新曲「Zoo」初解禁のUS版予告映像
動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、いつも前向きで夢を信じるウサギの警官ジュディとキツネの皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒ニックが繰り広げる物語は、2016年公開の前作が世界興収10億ドル、日本でも興収76億円を突破。社会現象を巻き起こした。ディズニー・アニメーションとして史上最高クラスの評価を獲得し、現在も人気を誇る。
映像には、二人の手助けを買ってでるビーバーのニブルズや何やら意味深な言葉を残すトカゲのヘイスース、さらに新しい馬の市長・ウィンドダンサーといった新キャラクターも登場。解決に奔走するジュディに対して命をかける必要はないと説得を試みるニック。崩壊する建物で離れ離れになるジュディとニックの姿も映し出され、ふたりの絆が大きな試練に直面することを予感させる。
劇中歌も注目を集める。前作で大ヒットしたシャキーラの「トライ・エヴリシング」に続き、新曲「Zoo」が初解禁。今回もシャキーラが参加し、エド・シーランとブレイク・スラットキンとともに作詞・作曲を担当した。世界的アーティストによる豪華な布陣で、さらなる盛り上がりが期待される。
あわせて解禁されたポスタービジュアルには、ジュディとニック、ゲイリーが街中を駆け抜ける姿が描かれ、ズートピアで巻き起こる大騒動に予感させる仕上がりとなっている。