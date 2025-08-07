地元出身の世界的ミュージシャン、エド・シーランが株主と胸スポンサーを務めるイングランド2部イプスウィッチ。彼らは、同氏との独特なタイアップでサッカー界の話題を集めてきた。そんなイプスウィッチが2025-2026シーズンの背番号リストを公開した。今季新たに加入した元イングランド代表MFアシュリー・ヤングといった選手らが名を連ねる中、背番号17の欄には「シーラン」の名前が。同クラブは2021年以来、プレミアリーグに所属