球団公式カメラマンのスーフー氏が明かすベンチ裏の素顔ドジャース・大谷翔平のクラブハウスでの素顔はどのようなものなのか??。球団公式カメラマンのジョン・スーフー氏は笑顔から変顔まで、様々な表情をカメラに収めている。ベンチ裏での人柄を聞くと「普通の男だよ。他の選手同様、普通の選手」と明かしてくれた。キャンプから韓国での決起集会、5月上旬に行われたチャリティイベント「ブルー・ダイヤモンド・ガラ」などで