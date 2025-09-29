3つの病気を抱え、満足に起き上がれない体調でありながら、岐阜県でローカルタレントとしても活動する塚本明里さん（35）。30歳になりマッチングアプリで婚活を始めたところ、運命の人に巡り会います。（全3回中の2回）

【写真】「難病の私ではなく」塚本さん自身を愛してくれた夫との幸福感溢れるツーショット ほか（17枚目/全24枚）

── 塚本さんは筋痛性脳脊髄炎と線維筋痛症、脳脊髄液減少症という難病だと診断されたそうですね。全身の痛み、めまい、起き上がれないほどの倦怠感など、さまざまな症状に悩まされたとのことですが、治療方法はないのでしょうか？

塚本さん：高校2年生のときに高熱を出してから、体調不良がずっと続いていました。起き上がれないほど具合が悪かったです。いろいろな医師にかかり、発症から1年半後、ようやく「筋痛性脳脊髄炎」と「線維筋痛症」と診断されました。発症から7年後には「脳脊髄液減少症」という病気とも診断されたんです。そのときの医師が言うには、最初に発症したのは脳脊髄液減少症だった可能性があるようです。ほかのふたつの病気は、後になって発症したのではないかとのことでした。

筋痛性脳脊髄炎は非常に重い倦怠感をはじめ、さまざまな不調が続く病気です。線維筋痛症は24時間全身に痛みが走る症状があります。脳脊髄液減少症では、私の場合、15分以上頭を持ち上げていると、めまいなどで具合が悪くなります。いずれも完治させる治療方法は確立されていません。ただ、発症してすぐに治療を始めた場合、寛解するケースはあるようです。

だるさや疲労感に対しては治療方法がないのですが、痛みをやわらげる治療はあります。そのひとつが麻酔を打つ方法です。麻酔が効かない体質の場合は効果を望むのが難しいらしいのですが、さいわいなことに私は麻酔が効く体質でした。一度の処置で体の40か所に麻酔注射を打つことで、1日3時間は痛みが軽減するようになったんです。以前は24時間、全身がずっと痛くてまともに眠ることができませんでした。それが、麻酔を打つと温泉に入ってリラックスしたときみたいな感覚になり、痛みがやわらぐんです。

最初は線維筋痛症と診断してくれた三重県にある病院まで往復4時間かけ、治療を受けていました。でも、「遠方から通院するのが大変だから地元で麻酔医を探しなさい」と先生が勧めてくれて、岐阜で治療を受けるようになりました。この治療に加え、脳脊髄液減少症に対する手術も行ったところ、治療の効果が少しずつ維持されるようになりました。麻酔治療を始めたころは週5日受けていたのが、現在は週2日ほどまで通院回数が減りました。痛みの少ない貴重な3時間を過ごしています。

── 1日3時間でも痛みが軽減される時間ができたのは、とてもうれしかったと思います。

塚本さん：痛みが軽減したおかげで、将来についても考える余裕ができて。30歳になったころ「そういえば私、子どものときから結婚に憧れていたんだ！」と、思い出したんです。とはいえ、結婚相談所とか合コンみたいな出会いの場に行くのは体調的に難しくて。マッチングアプリだったら家でもできるし、メッセージのやりとりだけで仲を深められると考えました。

でも、マッチングできたとして、病気のことを打ち明けるタイミングは難しかったです。お互いのことをよく知らないうちにすべてを伝えると、すぐにブロックされてしまったり、断られたりして…。それでもめげずに続けていたら、夫とマッチングしたんです。

「難病の私」でなく「明るい私」をみてくれた彼

── 旦那さんとはどんなふうに仲よくなっていったのですか？

塚本さん：ていねいに書かれたプロフィールを見て、とても誠実な人だと感じました。私もきちんと病気について伝えようと思い、情報を小出しにして伝えていったんです。少しずつ伝えたのは、これまでの婚活で学んだことです。最初にすべてを打ち明けると驚かれ、そこで関係が終わってしまうので…。

彼は症状を伝えられるたびに「まだ他にも症状があるの!?」とびっくりしたみたいで。でも、そんな驚き以上に「この人はどんな人だろう？会ってみたい」と思ってくれたようです。YouTubeには、私を紹介する特集動画が配信されています。またネットで名前を検索すれば活動内容はすぐにわかり、私を取り上げるネットニュースも見られる。知り合う中で、彼は病気についても学んでくれていたそうです。

── 塚本さんは、旦那さんのどんなところに惹かれましたか？

塚本さん：思いやりがあって、共感力が高いところです。私に持病があると伝えても、特別視することはありませんでした。もちろん病気について配慮はしてくれますが、「病気の明里ちゃん」ではなく「積極的で明るい明里ちゃん」というふうに、私のありのままを見てくれる。だから、一緒にいるとすごく居心地がよくて楽しいです。

結婚式の様子

結婚式のとき夫は、私以上に大号泣していました。「明里ちゃんがずっと夢見ていた『お嫁さん』になるんだ」と、私の夢がかなったことに感動したそうです。結婚後、夫は東京で単身赴任、私は両親にフォローしてもらいながら岐阜で暮らしています。私はいつも体の痛みや動けないほどのだるさがあり、体を横にできるタイミングがあればいつも横になって過ごしています。だから長期間移動するのは難しいし、夫が仕事をしている間、ひとりで暮らすことは難しい気がしていて。

最初は一緒に暮らす生活を思い描いていました。だから、東京と岐阜で離れて暮らすのはちょっとさみしいなと思う気持ちもあったんです。でも、夫は毎週のように戻ってきてくれて。離れて暮らしているからこそ、会えたときに「帰ってきてくれてありがとう」と感謝の気持ちでいっぱいになります。ずっと新婚みたいな感覚だし、新鮮な気持ちでいられるから離れて暮らすのも悪いことではないなと思います。今年3月、私は女の子を出産したのですが、夫は仕事で忙しいなか育休も取得してくれました。

── もともと妊娠は希望していたのでしょうか？

塚本さん：子どもは大好きで、いつか子どもがほしいと憧れていたんです。彼は私の病気のことを気にかけてくれて、「子どもは自然に任せよう」「もし授からなくてもふたりで楽しく暮らしていこう」というスタンスでした。ありがたいことに自然に授かることができたんです。そのときには地元でタレント活動をしていたこともあり、私が妊娠したことをメディアが報道してくれました。すると、ネットニュースなどではネガティブなコメントが目について…。

── どんなコメントがあったのですか？

塚本さん：「病気や障がいのある人が子どもを産むなんて…」とか、「自分の世話を子どもにさせるのか。ヤングケアラー要員にさせるつもりか」というコメントがありました。すべての人ではないと思うのですが、病気や障がいがある人が子どもを産むことに、批判的な人もいるんだなと感じました。私は子どもにはもちろん、幸せになってもらいたいし、ヤングケアラーにするつもりはいっさいありません。

ネガティブな意見を持つ人たちの考えを変えることはできないかもしれません。でも、病気や障がいのある人たちもいろんな人のサポートを得ながら、子育てができることも知ってほしいとも感じます。これまで私は、ご当地タレントとして情報発信をしてきました。出産や育児についても発信して、難病があっても子育てをしている私の経験を伝えていきたいです。

「娘がどうしたら幸福を感じるか」をずっと考えて

── 育児を始めてみて、いかがでしょうか？

塚本さん：「私は母親なんだ」という気持ちが持てました。強いパワーがわいてきて、育児を頑張れています。不思議なことに産前より体調がよくなったんですよ。でも、病気が治ったわけではなく、15分以上頭をあげているとフラフラしてしまいますし、体の痛みもだるさもあります。

同居する母は、ふだんから車いすを押してくれるなど、さまざまなフォローをしてくれています。出産したら、私に育児は難しいだろうと考えていたみたいで…。「育児はすべて自分が担当しよう」と思っていたそうです。でも、実際は母と私で半々くらい。授乳やおむつ替えは私がほぼ行っています。お風呂に入れるのは、私が娘の体を支えるのが難しいので、母にお願いしているんです。あとは、夜泣きしている娘をあやすのも私なのですが、睡眠不足になると症状が悪化してしまって…。あまりに眠れないときは、母が娘をほかの部屋に連れ出してくれています。

出産を経て退院したときの一枚

娘と向き合っていると、自分に体力がないことをつい忘れがちです。サポートをお願いできる人を見つけ、休養をとることを忘れてはいけないと思います。これは私が病気だからというだけではなく、ひとりで全部頑張ろうとしてしまう親御さんにも、当てはまるのではないかなとも感じます。

── 今後の目標はありますか？

塚本さん：子どもにとって自慢のママになりたいです。私が妊娠を公表したとき、ネットのコメントで「病気で車いすに乗っている母親って、子どもからしたらどんな存在なんだろう。恥ずかしいって思われないのかな？」みたいに言われたことがあるんです。私にはそういう視点は持ったことがなかったな、と感じて。

頭に浮かんだのは、プロ車いすランナーの廣道純さんの姿でした。以前一緒にラジオ番組を担当していたのですが、廣道さんはパラリンピックシドニー大会で銀メダル、アテネ大会でも銅メダルを獲得されています。その場にいるだけで、周囲がパッと明るくなるくらいパワフルで陽気な方。お子さんからすると、きっと自慢のパパに違いありません。

私はスポーツができるわけではないけれど、廣道さんのように何事も積極的に取り組んで、周囲に影響を与えられる人になりたいです。今、私は病気の啓もう活動や地域を盛り上げる活動などにも携わっています。そういう姿を見て、子どもが誇りに思ってくれたらうれしいです。娘には幸せになってもらいたいし、どうしたら彼女が幸福だと感じられる環境を作れるか、ずっと考えています。

難病を抱えながら、素敵なパートナーに恵まれ、結婚や出産を経験してきた塚本さん。実は結婚前にはモデル業などにも挑戦。地元の岐阜県で「歩ける車いすタレント」としても活動を始めます。さらには患者会を立ち上げ、病気の早期発見・早期治療につながる啓もう活動にも尽力しています。今後も講話やイベントなどで、病気のことを少しでも多くの人に知ってもらいたいと語ってくれました。

取材・文／齋田多恵 写真提供／塚本明里