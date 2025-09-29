「10年以上セックスレス」の不倫夫が“いきなり甘えてきた理由”がクズすぎる！ 妻と娘の“痛快な決断”とは？
長年連れ添ったパートナーと離婚したいと思っても、いざ実行するとなると簡単ではないですよね。
今回は突然そのタイミングがやってきた女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆10年以上セックスレス、不倫を繰り返す夫
松田響子さん（仮名・42歳／主婦）は、派遣社員として18年ぶりに会社勤めを始めました。
「再就職の理由は、不倫を繰り返す夫の久弥（仮名・43歳／会社員）と離婚したいと真剣に考えるようになったからです。もう10年以上セックスレスで心の繋がりもないですね」
ですが娘の鈴香さん（仮名）にお金のことで苦労をかけたくないからと、ずっと我慢をしてきたそう。
「それまでもパートをして貯金をしたりと離婚に備えてはきたつもりですが、鈴香が高校生になったのを機にやっと本格的に働きだすことができたんですよ」
ちなみに久弥さんは娘を溺愛しており「鈴香が高校生になるまではしっかりとそばにいてやれ」と短時間のパートしか働くことを許してくれませんでした。
「ろくに育児を手伝ったこともないくせに何様のつもりだよと思っていましたが、久弥と揉めている労力がもったいないので言うことを聞いていたんですよね」
◆娘が大きくなるまでは我慢
もちろん結婚当初は、久弥さんの不倫や理不尽な言動に対して腹を立てて喧嘩をしたり、心を痛めたりしていましたがいつしか諦めに変わっていったそう。
「鈴香が大きくなるまで離婚はしないと決めた日から、なるべく心が疲弊するのを防ぐために久弥が何をしていても見ないふりをして、最小限のコミュニケーションだけでやり過ごすようになったんです」
そうしてやっと離婚準備の最終段階に入れた響子さんは、仕事を覚えることに喜びを感じました。
「久しぶりのデスクワークで大変なことも多いですが、やっと人生をやり直せるなという感じがして、しばらく忘れていたワクワクする気持ちを取り戻せたんですよね」
◆「ごめんね、胸にしまっておけなくて」娘からの相談
そんなある晩、久弥さん不在の夕食の席で娘さんに「話があるんだけど」と声をかけられたそう。
「様子が変だったので慌てて話を聞いてみたら、どうしても許せないことがあったと言うんですよ」
実は少し前に、娘さんが「お友達の家族が急に行けなくなってしまったから」とチケットを3枚もらってきたので、家族3人で野球観戦に行ってきたそうで……。
「スタジアムの座席に久弥だけが残って、私はトイレに立ち、鈴香は売店を見に行っていた時間があったんです。その時、久弥が身体を斜めにして不自然なポーズでスマホをいじっているのを遠巻きに見た鈴香が気になり、何となくそっと後ろに回り込みその画面を覗くと、なんと風俗と思われるサイトを見ていたそうなんです」
スマホを凝視しながら女の子を吟味している久弥さんの無心の真顔にギョッとして、そのあまりの気持ち悪さにショックを受けた鈴香さんは「こんなパパの姿を知ったらママは悲しむだろうし、私の胸の中にしまってなかったことにするのが家族のためだ」とその日からいつも通りの自分を演じてきました。
「ですが、家族3人でのレジャー中にそんなことを平気でできるパパのことがどうしても許せないと思った鈴香が『ごめんね、胸にしまっておけなくて』と私に告白してきてくれて……。私にならともかく鈴香にこんな思いをさせるなんて私だって許せないので、離婚の準備をしていることを初めて鈴香に話したんです」
◆突然妻に甘えてくる夫の意図は？
すると娘さんは笑顔になり「私もバイトするしママの好きなタイミングで離婚して。そして2人で楽しく暮らそうね」と言ってくれて、響子さんは泣きそうに。
