サンスター文具から、2025年12月5日(金)より劇場公開が予定されている、話題の新作ディズニー映画『ズートピア2』の「アクリルマグネット」と「アクリルスタンド」が登場！

ポップで賑やかなデザインと、グラデーションや透け感がおしゃれな雑誌風デザインを使用したグッズ各全10種類からいずれか1つが当たります☆

サンスター文具 ディズニー映画『ズートピア2』アクリルマグネット／アクリルスタンド

予約期間：2025年9月29日(月)11時〜2025年10月7日(火)13時

商品お届け：2025年11月予定

セット内容：本体1個

対象年齢：15才以上

発売元：サンスター文具株式会社

販売店舗：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「サンスターステーショナリーストア」

サンスター文具から、話題の新作ディズニー映画『ズートピア2』のコレクショングッズが登場！

前作『ズートピア』にも登場した「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」「フィニック」のほか、『ズートピア2』注目の新キャラクター「ゲイリー」と「パウバート」もラインナップした「アクリルマグネット」と「アクリルスタンド」が発売されます。

「アクリルマグネット」は、コレクションしたくなるようなポップで賑やかなデザインがポイント。

「アクリルスタンド」は、グラデーションや透け感がおしゃれな雑誌風デザインが使用されています。

アクリルマグネットとアクリルスタンドは、その場で何が当たったかわかるランダムグッズ販売サービス「ブンブンオンライン」で販売。

WEB上でグッズを購入し、ランダムで画面上に表示されたグッズが後日自宅に届きます。

ズートピア2 アクリルマグネット

価格：770円(税込)

種類：ランダム全10種

サイズ：W60×H60mm以内ダイカット

異なるデザインとアートが使用された、ディズニー映画『ズートピア２』のアクリルマグネット。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の仲良しデザインや、新たに登場する「ゲイリー」と「パウバート」など全10種類からいずれか1つが当たります。

ズートピア2 アクリルスタンド

価格：990円(税込)

種類：ランダム 全10種

サイズ：(組み立て前)W85×H110mm

専用の台座にキャラクターパーツをはめ込んで楽しむアクリルスタンド。

ウサギのコスチュームを着た「フィニック」や、キバをのぞかせながら笑う「ゲイリー」、かっこよくポーズをきめる「パウバート」などが展開されます。

ポップで賑やかなデザインと、グラデーションや透け感がおしゃれな雑誌風デザインを使用したディズニーグッズ。

2025年9月29日11時より予約受付が開始される、ディズニー映画『ズートピア2』デザイン「アクリルマグネット」と「アクリルスタンド」の紹介でした☆

© Disney

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認ください

※準備数に達した場合、販売終了となることがあります

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

