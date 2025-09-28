日本ハムの新庄剛志監督（53）が来季の去就について、球団に一任することが27日、分かった。この日、9年ぶりのリーグ優勝を逃し、2年連続の2位が確定。井川伸久オーナーは続投を熱望しており、ポストシーズン終了後に話し合うことになりそうだ。

就任2年までは2年連続最下位に沈んだが、昨季は2位に躍進。今季は5月からほとんど首位を守り、パ・リーグをけん引してきた。7月末にソフトバンクに抜かれた後も終盤までデッドヒートを繰り広げてきた。両リーグ最多の22完投を誇る先発陣。打撃陣も同最多の128本塁打の破壊力を誇り、昨季よりもパワーアップした強さを見せてきた。

今月17日のオーナー会議で、井川オーナーは「（新庄監督に）続けていただきたいと思っている。辞めていただく理由はない」と続投を熱望した。複数の関係者によれば、新庄監督は「2位なら球団に任せる」と話しているという。すなわちリーグ優勝を逃した場合は進退を一任する姿勢を示しており、5年目の来季も指揮を執る可能性は高い。正式な話し合いは全日程を終えた後になりそうだ。

ただCSを突破し、日本シリーズを制する可能性もある。日本一を成し遂げた時に新庄監督がどういう決断を下すか注目される。