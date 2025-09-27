二宮和也さん（42）が主演する映画『８番出口』と、東京メトロがコラボレーションして開催されている脱出ゲーム（11月3日まで）。『８番出口』からの脱出を目指し、日テレNEWSの記者が体験取材しました。

■実際の地下鉄で“異変探し”

映画は、無限に続く地下通路に迷い込んだ二宮さん演じる主人公が、“異変”を見つけながら『８番出口』を探す物語。2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEさんが1人で制作し、累計販売本数190万本を突破したゲーム『８番出口』を実写映画化した作品です。

映画の公開を記念し、東京メトロとのコラボ企画として東京の地下鉄を舞台にした“異変探し謎解きゲーム”が開催されることに。この体験型ゲームは、参加者が専用キットとスマートフォンを使って、東京都内の指定された駅に発生する“異変”を探しながら謎を解き、『８番出口』から脱出することを目指します。

今回、日テレNEWSの記者がこの脱出ゲームに挑戦。記者は、過去に2回こうした脱出ゲームに挑戦したことがあるといい、開始前に意気込みを聞くと「（謎解き用の）キットの中を見てみたんですけど、問題がたくさんあるので解けるか不安ですが、頑張りたいと思います」と話しました。

公式サイトに記載されている、脱出までの所要時間は3時間〜5時間。記者に目標時間を聞くと、「3時間ほどでできればいいなと思っております」と明かしました。

果たして、記者は『８番出口』から脱出できるのでしょうか。

まずは、特設販売Webサイトや、東京駅などに設置された自動販売機などで謎解きに必要なキットを購入します（通常版：3300円／東京メトロオリジナル24時間券付きキット：4000円）。

そして、キットの中にある白いカードに書かれている指示に従い、脱出ゲームに必要なスマホの設定などを行います。

■【謎0】は“言葉を導く問題”

すると、スマホの画面上に「【0】を開き 謎を解くこと」という指示が表示されました。指示の通り、キットに入っている冊子の【0】を開くと、【謎0】が出てきました。

【謎0】

右ページの問題を見て答えを導き、Webに送信しよう

問題：イラストを結び ？に当てはまる 言葉を導こう

停止→けんえき ダイヤグラム→とーん このとき、 駅→？

◇◇◇

記者が問題を読み、必死に謎を解こうとしますが、戸惑っている様子です。何度も問題を読み返し、謎解きの手がかりを探し出します。すると、何か手がかりを見つけたのか、スルスルと問題を解いていき、答えにたどり着きました。

そして、指示に従って特設Webサイトに答えを送信すると、「正解です、おめでとうございます」という文字が表示され、次の指示が出てきました。その指示に従い、別の場所に移動することに。

■【謎1】次は、“今いる駅の名前”が問題に

電車に乗って別の駅に到着。指示通りに進めると、【謎1】にたどり着きました。冊子の【17】を開き、謎を解いていきます。

【謎1】

今いる駅の名前に注目して矢印を進み、行き着いた数字のページを開こう

◇◇◇

今回は、【YES】か【NO】で答える問題が出てきました。今いる駅名を当てはめながら解いていくと、次に開くべきページの数字に行き着きました。指定されたページを開くと、【謎1】の続きの問題が出てきました。

今度は、また別の場所に移動し、現実にある物の異変を見つけ出す必要がありそうです。記者は、指示された場所に移動し、キットの地図を手がかりに問題を解いていきます。動き回りながら異変を探す記者。ついに異変を見つけ出し、答えを特設Webサイトに送信します。

しかし、「入力が間違っているようです」と出てきました。異変を探し直して、もう一度答えを送信してみます。すると、今度は正解。次の指示が出てきました。

この後、指示に従って『８番出口』を目指し、謎を解き進めた記者。途中、“異変まみれ”の構内に驚きつつも、着実に『８番出口』を目指します。しかし、謎解き開始から約5時間にわたり挑戦するも、この日は『８番出口』にたどり着けず、リタイアという結果になりました。

■謎解き制作担当者に聞く 今までの脱出ゲームとの違い

いつもの地下鉄とは異なり、異変が仕掛けられた地下鉄からの脱出を目指すこの体験型ゲーム。今回、すべての異変と謎解きの制作を担当した、ESCAPE合同会社・最高制作責任者の角谷進之介さんにインタビューしました。

――こだわったポイントは？

異変と謎解きをうまく絡めながら、参加者に楽しんでいただけるように謎解きゲームを作った形となっております。

――今までの脱出ゲームとの違いは？

駅の構内だったり、通路に人が止まってしまうと安全性の面もありますので、いかにお客さんの足を止めずに、でも謎解きとして歩きながらでも解けるようなものは何か。その部分に少し工夫を入れました。歩くことそのものが謎になっているといいますか。1か所にとどまって謎を解く形ではなくて、歩きながら謎を解くという仕掛けを実現しました。

――参加者にどう楽しんでいただきたいですか？

全部、屋内で謎が解けるようになっていまして、外に出る必要がない謎解き。暑さや天候を気にせず、自分たちの時間でゆっくりと謎が解けるようになっております。原作をプレイしたり、映画を見ていただいたりして、その後に（脱出ゲームを）遊んでいただいてもいいですし、先に謎解きゲームを遊んでいただいて、その後にゲームを遊んだり、映画を見ていただいて、“あ！ この要素って映画からとっていたのか！”だったり、“これってゲームに登場する要素だったのか！”っていう答え合わせのような形で楽しんでいただければと思います。