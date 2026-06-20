桃のみずみずしい甘さと、華やかな白桃烏龍茶の香りを楽しめる特別なフェアが、J.S. PANCAKE CAFEに登場します。2026年6月25日（木）より開催される「白桃烏龍ティーフェア」では、パンケーキをはじめ、夏にぴったりの爽やかなドリンクもラインアップ。白桃のやさしい風味とお茶の上品な香りが重なり合う、この季節だけの贅沢な味わいを楽しめます♡ 白桃烏龍茶が香る贅沢パンケーキ フェアの主役と