山口県下関市の中国自動車道で転覆したワンボックス車＝20日午後（山口県警提供）20日午前10時ごろ、山口県下関市の中国自動車道上り下関―小月間で、ワンボックス車が本線上に転覆しているのを県警高速隊員が発見した。3人が搬送され、うち宮崎県延岡市の会社員山中博之さん（51）の死亡が確認された。県警が事故の状況を調べている。県警によると、延岡市の20代男性が胸骨骨折などの重傷、大分市の40代男性が軽傷を負ったが