梅雨の「床のベタつき」をリセットする工夫を紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーでクリンネスト1級のあゆみさん。100円ショップや無印良品の身近なアイテムを活用して、手軽にベタつきを抑えられるそう。ジメジメした時季でも快適な床を保つコツを聞きました。1：いきなり水ぶきはNG。床ぶきの正しい順番梅雨時は、床がベタつくからといって、いきなり水ぶきシートでふき始めるのはNG。床に落ちたホコリが湿気を