納戸や押し入れがものであふれかえっていませんか？片付けの方法がわからず、なかなか気が進まない…。そんな読者のお悩みに、片づけコンサルタントの近藤麻理恵さんが答えてくれました。大がかりな片付けを無理なく進められる方法を紹介します。1人で悩まず、プロという“伴走者”に頼るのも立派な片付け今月のお悩み：中に入れないほどものが多い納戸。キャンプ道具など大物ばかりで、ひとりで片付けるのは難しそう…。どうし