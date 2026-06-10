10日、人気キャラクター・ちいかわが東京駅一日駅長に就任。同日から開始したJR東海×『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』コラボキャンペーンを記念し、東海道新幹線の出発式を行った。ちいかわが一日駅長を務めるのは今回が初めて。【写真】東京駅長に気遣われるちいかわJR東海の制帽とタスキ姿でホームに登場したちいかわは、東京駅長とともにスタンバイ。駅長は「たくさんの方々に愛されているちいかわ、これを機会に東海道