【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信 Yostarは、8月15日より16日にかけて開催されるイベント「コミックマーケット108」にブースを出展する。 コミケで「ブルアカ」のグッズを販売するブースを出展する。グッズ情報が一挙に公開され、トリニティ、ミレニアム、百鬼夜行、SRT特殊学園、ワイルドハント芸術学園という5つの