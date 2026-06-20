セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブンカフェ スムージー」シリーズの新商品「トロピカルマンゴースムージー」を6月23日から、順次発売します。【画像】アサイー、ストロベリー、すいか…こんなにあるの？「セブンカフェ スムージー」フルーツ系がコレ！100円引きクーポン詳細も！新商品は、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、ア