約600万円！ マツダ新型「CX-5」がスゴイ！ 全長4.7m級＆“141馬力”の「大人気SUV」が話題に！ 9年ぶり全面刷新遂げた独国の「新モデル」に「カッコイイ」の声も

約600万円！新型「CX-5」登場に反響の声！

マツダのドイツ法人は2025年7月10日、3代目となる新型クロスオーバーSUV「CX-5」の現地価格を3万5000ユーロ（約600万円）からと発表しました。

新型CX-5は公開直後から多くの注目を集めており、反響が多数寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これがマツダ「新型CX-5」です！ 画像で見る（76枚）

CX-5は、マツダのデザインテーマ「魂動（こどう）-SOUL of MOTION」と、走行性能と環境性能を両立する「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」を全面採用した初のモデルとして2012年に誕生しました。

約600万円の新型CX-5！

以来、世界100以上の国と地域で販売され、累計販売台数は450万台を超えており、現行ラインアップの中でも最も多くのユーザーに選ばれてきた、マツダの主力グローバル戦略車です。

今回発表された新型CX-5は、9年ぶりのフルモデルチェンジを果たしました。

開発コンセプトには「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」を掲げ、魂動デザインと“人馬一体”の走りを継承しつつ、日常のあらゆるシーンで快適に過ごせる性能と上質な質感を徹底的に追求しています。

新型CX-5のボディサイズは、全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm。ホイールベースは従来型より115mm延長され、ゆとりある室内空間を実現しています。

リアドアは開口部を広げた設計となっており、40：20：40分割可倒式のリアベンチシートと組み合わせることで、日常使いからアウトドアまで幅広いライフスタイルに対応する高い実用性を備えています。

さらに、マツダ車として初めてGoogleアプリを内蔵した新世代インフォテインメントシステムを採用。12.9インチまたは15.6インチの大型センタータッチスクリーンにより、スマートフォンのような直感的な操作が可能です。

パワートレインには、2.5リッターガソリンエンジンに24Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせたユニットを搭載。最高出力は141馬力、最大トルクは238Nmを発揮します。

トランスミッションは6速ATで、駆動方式はFWD（前輪駆動）と4WD（四輪駆動）から選択可能です。

装備内容に応じたグレード展開は、「PRIME-LINE」「CENTRE-LINE」「EXCLUSIVE-LINE」「HOMURA」の4タイプを用意。

2025年12月には、ドイツ国内のマツダ正規ディーラーへの入荷が予定されており、欧州以外の市場では2026年中の発売が見込まれています。

※ ※ ※

発表後には、SNSでは「かっこいい！」「デザインが好き」「内装が向上して魅力的」といった好意的な意見が寄せられました。

また「リアシートの使い勝手が良さそう」「アウトドアにぴったりなサイズ感」と実用面への評価も高まっています。

一方で「価格設定がやや高め」と感じる声もありましたが、装備や技術の進化を評価するコメントが多く見られるなど、新型モデルへの期待が高まっている様子がうかがえます。