X（旧ツイッター）でフォロワー66万人超の人気コスプレイヤー・柳丸さんが9月16日に死去したことが分かった。26日に柳丸さんのXを通じ、親族が訃報を伝えた。

同Xに文書が掲載され「いつも温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。このたび柳丸はかねてより闘病を続けてまいりましたが、令和7年9月16日に安らかに永眠いたしました。ここに生前のご厚誼に心より御礼申し上げます」と、柳丸さんの訃報を伝えた。

「突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様に改めて感謝申し上げます」とし、「また、長らくご愛顧いただきましたファンクラブならびに公式SNSアカウントにつきましては、令和7年11月末日をもちまして閉鎖させていただく運びとなりました。皆様からいただいた応援や温かいお言葉の数々は、柳丸にとって何よりの励みでございました。ここに謹んで柳丸の逝去をご報告申し上げますとともに、生前賜りましたご厚情に深く感謝し、心より御礼申し上げます。令和7年9月26日柳丸の妹」と伝えた。

柳丸さんは昨年11月に、病気治療のため長期入院することを報告していた。