＜酒好き客人、超メーワク！＞ビール飲んでソファで昼寝？ヨソの家でくつろぎすぎだろ【第2話まんが】

私はハルノ。義母が突然やってきて、義兄が帰省の際に同僚とその娘たちを連れてくると言われました。そのため夕飯準備の手伝いを要請されましたが……もちろんお断りです。私たちがおもてなしをする義理なんてありませんから。しかし義兄が同僚を連れてくるなんて初めてで、夫婦間で「一体何があったんだろう」と話していました。バツイチ同士ということもあって仲が良いようなのですが、家族ぐるみの交流からこのような話になったのでしょうか？　私たちにはよくわかりません。



義兄が帰省してきても私たちに手伝う義務はない……とわかってはいるものの、帰省の日はなんだかソワソワしてしまいます。義兄たちは夕飯前に到着したようでした。「知らんぷりは感じ悪くない？」ということで、 私たち3人は顔だけだしにいくことにしました。



自分と年齢の近い子どもを見つけたユミカは目をキラキラさせました。そしてそのまま3人で遊びだしてしまいました。その様子を見て、義母は「よかったらうちでご飯を食べていったら？」と言います。そこで私たちは自分たちが用意していたご飯も持ち寄って、みんなで食べることにしました。



義兄の帰省日、ソワソワしながらも私たちは挨拶だけして終了……するかと思いきや、子どもたちが遊びだし、夕飯も一緒に食べることに。義両親が忙しそうにしているのを見かねて、私たちも手伝います。

お酒を飲んだイシダさんは早々に酔いつぶれてしまいました。そんななか、娘さんのひとりがトイレに行きたいと言いだし、私が付き添うことに。

もう、「手伝わない」なんて言ってられない状況です。義兄もイシダさんも、もう少ししっかりしてほしいです……！

原案・ママスタ　脚本・motte　　編集・石井弥沙