藤尾勇太郎さん（61歳・仮名＝以下同）は、定年を迎えたその夜に妻の茉莉さんから離婚を切り出された。「誰のおかげで暮らせているんだ」と怒りを抱いたというものの、話を聞けば、これまでの「積み重ね」が妻に離婚を決意させた構図が見えてくる。仕事を理由に妻の出産に立ち会わない、酔って“襲う”ように重ねる夫婦生活、そして複数にわたる不倫……。離婚の4組に1組が熟年夫婦という現代、勇太郎さんのようなケースは少なくないのかもしれない。

勇太郎さん夫妻が40代に入ってから、妻の茉莉さんの妊娠がわかった。まさかとふたりとも思ったらしい。

一時は家庭を大事にしていたが、「本気になった女性」に出会い、挙句…

「めったにセックスしていませんでしたからね。だけど酔って久々にした日を思い出したら、妊娠の可能性はなくはなかった。ただ、病院に行った妻から『子宮癌になりかけているから、子どもはあきらめたほうがいいかもしれないと診断された』と聞かされました。それなら子宮癌の治療のほうが先だろうと思ったけど、妻は『産むわ』と。あれほど子どもはもういいと言っていたのに……。『命が宿ってしまったのだから、葬り去るわけにはいかないでしょ』と頑なでした。それはわかるけど、僕としては実際に目の前に赤ちゃんがいるわけではないので、実体のある妻の命を優先させるのが当たり前だと思っていた」

その後、妻は医師と相談を重ね、やはり産むと決めた。勇太郎さんもあわてて医師と話したが、「奥さんの意志があまりにも強いので、とりあえず妊娠継続、経過観察ということにしましょう」と言われた。

「男はこういうときなす術がないとよくわかりました。産むのは妻ですから、妻の意志が最優先なんですよね」

妻は身勝手だとそのとき思ってしまったと、彼は本音を洩らした。娘や自分のことを考えれば、あきらめてくれてもいいのに、と。だが、そんなふうに思った自分のことも恥じた。命の重さを改めて考えるようなできごとだった。

母の助けも受け入れて

「結論からいえば、妻は帝王切開で無事に出産しました。長女は12歳になっていたから、突然できた妹がかわいくてたまらなかったみたい。妻は産後すぐ、子宮癌の治療を始めましたが、幸い、タチの悪いものではなかったので、なんとか治療も間に合った」

妻の入院、治療が長引いたため、子育てがままならない。急遽、勇太郎さんは母親に来てもらうことにした。妻は「大丈夫、私が家のことはやるから。すぐにでも退院する」と言ったが、「茉莉の身体のほうが大事だから」と説得した。

「僕自身、家庭を持ったのに親に頼るのはよしとしていなかったから、長女のときは助けを求めなかった。それでもときどき母が来て手伝ってくれたようでしたが、妻も『私ひとりでなんとかなる』と言っていました。でもさすがに妻が入院し、新生児だけ退院したとなると、僕と長女とではどうにもならない。母は当時、60代後半にさしかかっていましたが、すぐに来て家庭を切り盛りしてくれました」

「おかあさんはおとうさんの悪口ばかり」

彼は3人きょうだいの長男で、教育者である両親からかなり厳しく育てられた。そのため大人になってからは、あまり実家にも寄りつかなかったのだが、このときばかりは頼るしかなかったのだという。

「母は『あんたが私を頼るのは初めてだね。もっと頼ってくれていいのに』と言っていました。その時期、母と話す時間が増えてわかったんですが、僕は両親に愛されていなかったわけではないと思えた。心のどこかで、自分は愛されていなかったという思いがあったから、ようやく心が晴れた気がしました」

同時に、子どもが「愛されていないのではないか」という思いを抱えるのは、せつないことだともしみじみ感じた。長女のことが不意に心配になった。

「次女が産まれたことにからめて、きみが産まれたときもこんなふうだったんだよ。僕もおかあさんも、みんなが喜んだんだよと伝えました。すると長女は『おとうさんは病院にも来なかったっておかあさんが言ってた』と。それは違う、行きたかったけど行けなかったんだ、言い訳に聞こえるかもしれないけど、当時、会社が大変で……と必死で言った。おかあさんの愛し方とは違うかもしれない。でも僕は僕できみを大事に思っていた。きみがやりたいことは何でもやらせたかったし、いろいろなものを見聞きしてほしいから旅行もしてきたと。すると長女は『確かにそうだね』って。『おかあさんはおとうさんの悪口ばかり私に言うんだよ。聞いているのがつらくなる』とも言っていました。おかあさんはいろいろ忙しいから、つい愚痴を言ってしまうだけなんだと思うよと軽く言っておきました。内心は、娘に対してどういう対応してるんだと腹が立ちましたけど……」

長女と初めて心が触れあえた気がしたと勇太郎さんは言う。なぜか妻が長女と自分の間に立ちはだかっていて、直接、接触させてもらえなかったような気もした。

「その後は母と子どもたちと僕とで、穏やかに暮らしていました。妻は体調がすぐれず、なかなか退院できなかったんですが、2ヶ月ほどでようやく退院しました。家でも少しゆっくりしてもらおうと思い、その後も母にいてもらいました。ただ、戻ってきた茉莉は、自分がいない間に家庭の雰囲気が変わっていることに気づいたんでしょう、どこか不安定で不機嫌でした。長女が必死になって茉莉の気持ちを盛り上げようとしているのが痛々しかった」

それでもなんとか茉莉さんの体調は回復、家族4人の生活が始まった。次女はすくすくと元気に育ち、やがて小学校、中学校と進学していった。

「長女は大学に進学、卒業して第一志望の企業に入りました。就職と同時にひとり暮らしを始めたので、それからはまた3人暮らしとなりました」

3年前の「本気になった」女性

次女が高校生になったころ、今から3年ほどまえのことだ。勇太郎さんには本気になった女性がいた。相手も既婚者だったから人知れずつきあっていたのだが、「どうしても一緒になりたい」と泣いてすがられた。彼自身は、離婚して結婚するという「めんどうなこと」はしたくなかったが、彼女の気持ちは受け入れたかった。

「一緒に生活することがいちばん強い愛情とは限らないし、お互いに今の結婚を解消するほうが今後の人生、よほどリスクが高い。一生つきあっていこうと説得しました。好きだからといって、家庭を壊して再婚するのが潔いとは僕には思えなかった。彼女もわかってくれたみたいでしたが、その直後、彼女の夫から呼び出されて300万円脅されて取られました。警察に行くことも考えたけど、大ごとになるのが嫌だったから、弁護士を立てて一筆書いてもらって、僕自身の貯金を渡しました。もともとなんだかおかしいなと思っていたんですよ、彼女の件は。30歳も年下で、職場に派遣で来ていた女性なんです。なぜか最初からやけに僕に懐いて。かわいくて素直な人だったから、心許してしまった……」

家庭を大事にしていたはずの勇太郎さんだが、このときはやけに脇が甘い。それにはやはり自分の年齢が関係していたという。「老い」を意識したとき、彼を救ってくれたのは若い女性の存在だったのだろうか。自分にはまだ恋ができる、セックスもできる。そこに活力を見いだそうとしたのだろうか。

「情けないですよね、若い女性に好かれたら自分もそれに釣り合う若さがあるんだと信じてしまった……」

妻にバレないよう処理できたと思っていた。

「これだけは見せておくわ」妻が渡してきたものは…

離婚を切り出されてからも、妻と次女との生活は続いていた。長女はすっかり自立しており、親とは距離をとっているようだ。

「半年後、次女は留学しました。もともと決まっていたことです。妻はそれを見越して離婚を切り出したんでしょう」

次女が旅立つまではと妻も思っていたのだろう。離婚を切り出したまま、あとはなにも言わなかった。だから勇太郎さんは、離婚は妻の一時的な気の迷いかと思い込んでいた。

「次女が旅立ったその日、ふたりで空港まで送っていって帰ってきたら、妻が、離婚はすでに弁護士に頼んでいる、私もこれから家を出る、あとは弁護士と話して、と。『でもせめてこれだけは見せておくわ』と妻が渡してきたのは、一枚の紙。僕の不倫の履歴書でした。ちゃんと“藤尾勇太郎の不倫の履歴書”とタイトルがついていた。悪い冗談だと思ってちらっと見たら、何年何月何日に、夫が誰それと関係をもった、そのときの様子はこうだったと詳細に記されていた。妻は僕の不倫日記を書いていたみたいです。携帯をもつようになってから、ずっと盗み見られていた。僕の人生はずっと監視されていたわけです」

彼はそのとき、「ああ、バカバカしい」とため息とともに漏らしたそうだ。自分の人生は何だったのか、こんなふうに他人に監視されていたなんてとつぶやくと、「そうね。あなたにとって私は永遠に他人なのよね」と言われた。

次女は僕の子じゃない？

今年になってから妻との離婚調停が始まった。彼は離婚したいわけではないが、どうしてもというなら離婚を受け入れるつもりはある。ただ、長年にわたってプライバシーを侵害されていた事実を許すことができなかった。それだけは謝罪してもらいたいと思っているそうだ。

「こちらもいろいろ調べてみたら、もしかしたら次女は僕の子じゃないのかもしれないという疑惑が出てきました。DNA鑑定すればすぐわかる。確かに次女を育てていく上で、違和感を覚えたこともあります。そもそも、妊娠したときに本当にオレの子かと思ったのも事実。あのころやけに妻がそわそわしていたのも覚えてる。男でもいるのかなとチラッと思ったこともある。 だけど今さら、次女がそれを知ってどうなります？ ただ、離婚調停が進む中で、妻が理不尽なことばかり言う。全財産を寄越せだの、精神的DVを受けてきただのと。だからつい先日、妻に次女は誰の子なんだとほのめかしました」

たぶん、次の調停で終わるでしょうと勇太郎さんは言った。妻にはそれなりに財産分与はするつもりだそうだ。還暦を過ぎてから、こんなことになるとは思わなかった。そもそも妻が離婚を切り出さなければ、老いがふたりを穏やかな暮らしへと導いてくれたかもしれないのにと彼はまたため息をついた。

「妻は僕の経済力を、僕は妻の生活力を、それぞれ頼りにしあって生きていく。昔ながらの考え方かもしれないけど、それで家庭を作るのは間違いだったのかなと今は思います。長女と以前、話したとき、長女はまったく結婚に興味がないと言っていました。自分を生きることにならないから、と。妻も“自分”を生きてなかったんでしょうか、僕のせいで」

いろいろコミュニケーションが不足していたところはあったのだろう。勇太郎さんが、従来の「男らしさ」を発揮して妻を下に見ていた面もありそうだ。それでも、そうやって夫婦を続けている同世代も多いはず。破綻に向かっている今、彼は、これまでの自分の生き方そのものを否定されたと感じているそうだ。

勇太郎さんが感じている「あやまち」。それはそれとして、ご自身のこれまでの振る舞いにも、妻から離縁を切り出された理由はありそうだ。【記事前編】で、離婚を告げられた瞬間の様子や、茉莉さんとの出会い、長女の出産時の彼の態度などを紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

