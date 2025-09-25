保守王国・群馬県の県都である前橋市の"新しい風"として昨年2月から市長を務めている小川晶氏（42）に浮上した"ラブホ密会疑惑"。彼女が、部下の市役所男性幹部・X氏と頻繁にラブホテルを訪れていたことがわかった。9月24日、小川市長は臨時の記者会見を開き、ラブホを訪れたことは認めたうえで「相談に乗ってもらっていた」「男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動で、反省しています」と釈明した（※）。群馬県に猛烈な大雨が降り注ぎ、気象庁が「記録的短時間大雨情報」を発表した9月10日にも、彼女の身はラブホテルにあった。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】ラブホテルの部屋から出てきた前橋・42歳女性市長と男性「マスク＆メガネで厳戒態勢」

9月16日、取材班が改めて現地取材をしたところ、この日も小川市長はX氏とラブホテルへ入っていった。小川市長は独身だが、部下のX氏は妻帯者である。翌日、当人に話を聞くために市役所へ向かったところ、小川市長が職員らしき人物と笑顔で談笑しながら出てきた。

その後、公用車に乗りこみ10分弱。帰宅ラッシュに巻き込まれながら、わずか500メートル先の薄暗い路地で降車した。市長はメガネやマスクなどを身につけ、乗車時の雰囲気と変わっていた。

公用車から降りた市長は何度も振り返っており、周囲の目を気にしているようにも見える。そうして着いた先は数十メートル先の市営の立体駐車場。市長が近づくと、男性が高級外車から降り後部座席のドアを開けた。例のX氏だ。市長は流れるように車に乗り込んだ。

2人を乗せた車は、コンビニに立ち寄ったあと、向かった先はまたもやラブホテルだった。これで2日連続になる。

低層階でそれぞれの部屋ごとに駐車スペースがあるタイプのホテルで、彼女らがよく利用している"定宿"だ。車は休憩3時間5700円の「203号室」前の駐車スペースに停車した。まずX氏だけが車を降り、周囲を用心深く確認。後部座席のドアを開け、その中から出てきた市長が先に部屋の中へと入っていった。

約2時間半後──部屋から出てきたのはX氏だ。市長は後ろから隠れるように出てきて、男性がドアを開けた後部座席に滑り込むように乗り込んだ。

午後10時前、市長の自宅についた2人。そこで記者が声をかけたところ、運転席に座るX氏が窓を開けた。後部座席では、市長は突っ伏して顔が見えないようにしていた。

「Xさんと市長ですね」と尋ねると、X氏は「はい」と返答した。記者が経緯などについて尋ねると、ホテルに複数回行っていたことは認めつつ、男女関係については明言を避けた。

記者とX氏がやり取りをする間、小川市長は後部座席で顔を伏せ、問いかけには一切応じなかった。「一言だけでもいただけませんか」と問うたが、X氏が「ちょっとまだ（市長は）動揺しているので……」と庇う様子を見せた。

デリケートな問題ゆえ市の広報窓口への取材ではなく、あらためて2人に7〜9月の計9回について、ラブホ訪問の日付を添えたうえでメールで直接質問を送ると、小川市長とX氏からそれぞれ回答があった。

市長もX氏も「ホテルに行ったことは間違いありません」などと認め、また、市長はX氏が妻帯者であることについては「知っています」と回答した。

X氏は、ホテルに行ったことは認めた上で「男女としての一線は超えてはおりません。ただ、客観的に見れば、場所が場所だけに、疑われても仕方ないと思います」と不貞行為については否定している。

男女の関係がないなかで、なぜ頻繁にラブホテルを利用しているのか。市長はこう説明した。

「X氏にはプライベートでも仕事に関する相談や打合せにのってもらっていました。2⽉頃までは飲食店やカラオケボックスで話をしていましたが、周りの目があり、仕事の具体的な会話もできないことから、人目を気にせず話ができるところということで、（X氏から）ホテルはどうかと提案を受けたものです」

X氏も「2月頃まではカラオケボックスで相談をしておりましたが、やはり人目があるということで、受付など人との対面を避けて密室となるホテルを提案いたしました。この判断が軽率であり思慮が浅かったと反省しております」と回答している。

一般的にいえば、ラブホテルの利用は性行為があったと強く推認され、不倫をめぐる訴訟などでもホテルを2人で出入りする写真は強力な証拠になる。男女トラブルに詳しい桜井祐子弁護士はこう解説する。

「不倫をした人が自身のパートナーや相手のパートナーから不貞の法的責任を問われた際に、いわゆるラブホテルに2人で入った証拠を押さえられつつも『性的な行為はなかった』と主張することはあります。しかし、いわゆるラブホテルは、男女の逢瀬を用途とするものという社会常識からして、裁判で『性的関係はなかった』という言い逃れが認められるケースは稀です。今回のように、2か月という短期間で9回と回数を重ねている場合だと、そういった主張はより説得力に欠けると言わざるを得ません。もちろん、『性的行為ではない、そこでしかできない何かをしていた』ことを裏付ける決定的な証拠などがあれば別ですが、そのようなケースは極めて稀です」

2人はラブホテルを利用する際「3時間の休憩」で入ることが多かった。たびたび利用しているラブホでは、1回5300〜5700円程度。7月から9月までの他のホテルでの利用分も含めた計9回で5万円程度になる計算だ。ホテル代については、市長は「すべて私が私費で支払っています」と答えた。

「仕事に関する相談や打合せ」だったから、"経費"は上司である市長が支払ったということだろうか。

そうなると、公用車の扱いに疑問が残る。

市長はX氏との待ち合わせ場所近くまで公用車で向かっていた。取材に対して市長は、「プライベートの飲み会などに参加する場合も目的地まで公⽤⾞で移動する扱いになっています」と回答している。ラブホテルで「仕事に関する相談や打合せ」をしていたなら、なぜそこまで公用車で向かわなかったのだろうか。逆にプライベートな行動だとすると、ラブホに行く男性幹部と落ち合うまでに公用車を使っていたことには市民から疑問の声が上がるだろう。

2人がラブホ密会していた8月12日（火）は平日で、勤務時間中と考えられる時間帯での入室だったが、それについてはX氏は「私が有給休暇を取り、市長の私的な相談に応じておりました」と説明した。お盆の時期だから有休を取得していたのは不思議ではないが、市長は平日夜や土曜に加えて、男性が有休を取得した平日の日中まで2人きりの相談をしているようだ。

群馬県内で災害級の大雨が降っていた9月10日の密会についてはどう考えているのだろうか。

「常に連絡の取れる体制をとっていました。警報が発令されると危機管理監を本部⻑とする災害警戒本部が設置されますが、9月10日はその段階ではなかったので、通常時と同様に常に連絡の取れる体制をとっていた次第です」（市長の回答）

平日、週末、お盆休み……市長による「仕事の相談」をラブホテルで繰り返し受けてきたX氏。市長と、彼女の部下にあたるX氏には権力勾配がある。X氏に「市長からの誘いを断れなかったのではないか」と尋ねたが、「そのようなことはありません」と否定した。あくまで"合意の上でのラブホ相談"だったとのことだ。

市役所に公用車の取扱いについて取材したところ、以下のように回答した。

「基本的には市役所から市長自宅、もしくは公務場所経由の自宅となり、プライベートでの途中下車は規定では認められていません。基本的には、急遽公務などで打ち合わせなどが入った際にも、途中下車の際には秘書課に伝えていると思いますが、そこは秘書課に確認頂きたいと思います。今まで、市長において規定違反はないと認識しております」

市長交際費の支出状況を数十円単位まで細かく市の公式サイトでオープンにしている小川市長。公用車の扱いを含めて、なぜ妻帯者の部下と繰り返しラブホで打ち合わせする必要があったのか、それは果たして公務なのかプライベートなのか、説明を求められそうだ。

※9月24日、小川市長が緊急会見を開いて釈明した内容を加筆しました（9月24日 21:40）