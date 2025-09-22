【U18トップリーグ女子】京都精華が航空北海道を破り3連勝…桜花学園は千葉経済大附属に快勝

9月20日、日清食品トップリーグ2025女子は、京都精華学園高校（京都府）vs日本航空高校北海道（北海道）と、千葉経済大学附属高校（千葉県）vs桜花学園高校（愛知県）の2試合が、豊田合成記念体育館（エントリオ）で行われた。

第1試合の京都精華vs航空北海道の一戦は、第2クォーターで吉田ひかりと谷彩南3ポイントシュートを決めるなど順調な滑り出しを見せ、第2クォーターには満生小珀の3ポイントなどで25－10とリードを奪う。しかし航空北海道の菅野愛子や宇都鈴々奈、さらにファトゥマタカマラに得点を許し、一時は4点差まで迫られるが、前半残り1分を切ったところで谷が3ポイントで応戦し32－23で後半へ。第3クォーターに入ると京都精華がンガルラムクナリヤの連続得点で一気にスパートをかけ、最終クォーターも谷のシュートが冴えわたり、粘る航空北海道を72－59で振り切った。

京都精華はンガラルが17得点、谷が16得点、吉田が14得点、満生が13得点とバランス良くスコアを記録。航空北海道も宇都と菅野、さらに庵原有紗の3選手が2ケタ得点をマークするもリバウンドで競り負ける形となった。

第2試合の千葉経済大附属vs桜花学園は、桜花学園が序盤で16－8とリードを奪う展開に。しかし千葉経済大附属の反撃に合い徐々に点差を縮められると第2クォーターは点の取り合いとなった。ここでチームをけん引したのは勝部璃子。前半終了間際に7連続得点をマークしリードを奪う。後半に入っても勝部の勢いは止まらず、イシボディバインも3ポイントで援護射撃し完全に主導権を握り、最終クォーターも追撃を許さず90－58で快勝した。

桜花学園の個人スタッツは先発出場の4選手が2ケタ得点をマーク。勝部が23得点、イシボが20得点19リバウンドのダブルダブル、小玉愛莉が13得点、山田桜来が12得点を挙げた。一方で千葉経済大附属は淺野愛桜が25得点5リバウンド、坂田萌が17得点を記録するも、チームリバウンドで34本の差をつけられる結果となった。

■試合結果



京都精華学園高校 72－59 日本航空高校北海道



京都精華｜18｜14｜21｜19｜＝72



航空北海道｜10｜13｜9｜27｜＝59

千葉経済大学附属高校 58－90 桜花学園高校



千葉経済大附｜19｜15｜9｜15｜＝58



桜花学園｜20｜27｜22｜21｜＝90

【動画】4選手が2ケタ得点をマーク…京都精華が航空北海道勝利