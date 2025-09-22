この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【これだけはやるな】LINEで絶対にやってはいけないNG行動 | LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「初期設定のまま使うと危険！？LINEのセキュリティ安全設定ベスト３」と題した動画で、LINE専門家のひらい先生が、60代以上の利用者に向けてLINEの基本的な使い方や注意ポイントをわかりやすく解説した。動画冒頭、ひらい先生は「本当は友達に送るはずだったLINE、これを上司に送ってしまった。わっ、やばい、どうしよう、どうしよう」と、自身の体験談を交えつつ、誰もが一度はヒヤリとする“LINE誤送信”の危うさに触れた。



ひらい先生は、間違って上司に私的なメッセージを送ってしまったとき、「この時に、実は絶対にやってはいけないこと、これがあるんですよ」と強調。そのNG行動とは「削除」。“削除”すると自分の画面からはメッセージが消えるが、「実はですね、これ削除してもですね、相手の画面では実は消えていないんですよ」と、LINEの仕様上の落とし穴を明かした。



正しい対処法については「この送信取消しを押さないと、実は相手の画面で消えたことにならないんですよ」と解説。誤送信に気付いたときは、「削除」ではなく「送信取消し」を24時間以内に行うことが鉄則だという。さらに、「送信取消しのときは、送信を取り消しましたというふうにね、記録が残ってしまう」「これはね、LINEの使用上もしょうがない」と、仕様への理解も促した。



また、自作の分かりやすい解説資料や60代向けのLINEガイドをLINE登録者限定で無料プレゼントしていることも紹介。「この機会に、初めてでも簡単、60代からのLINEガイド2025年最新版を手に入れてください」と視聴者に呼びかけた。



動画の締めくくりでは、「この動画が役に立ったよ、面白かったよという方はぜひ、いいねボタン、そしてチャンネル登録していただけると励みになります」とコメント。また、友人へのシェアを推奨し、「平井先生がもう泣いて喜びますので」と、ユーモアも交えて動画を結んだ。