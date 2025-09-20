ÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿Ä®¤Ë¡¢Ëå¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£¡¡¼¡À¤Âå¥Û¥é¡¼ºî²È¤Ë¤è¤ë½é´ÆÆÄºî¡Ø¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¡¦¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ù12·î¸ø³«¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¡ÖºÇÃíÌÜ¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²èºî²È¡×¡ÖÈ©¤ËÝî¤ßÆþ¤ë¶²ÉÝ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿ÀïØË¥Û¥é¡¼¡Ø¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¡¦¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ù(¸¶Âê¡§Shelby Oaks)¤¬12·î12Æü(¶â)¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢YouTube¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¯¥ê¥¹¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î½é´ÆÆÄºî¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô200Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ëÈà¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈKickstarter¤ÇËÜºî¤ÎÀ½ºî»ñ¶â¤òÊç¤ê¡¢¥Û¥é¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë130Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ò½¸¤á¤¿¡£Èà¤ÎºÍÇ½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡Ê¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¡Ö¥¢¥Ã¥·¥ã¡¼²È¤ÎÊø²õ¡×¡Ë¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤Î¼ºí©¤È°ìËÜ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡£¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤ÎÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿Ä®¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¡¦¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¡¢¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¼Â¶·¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ñ¥é¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¦¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¡×¤ÎMC¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ì¥Ê¥ó¤¬¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢12Ç¯¸å¡¢Ëå¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦»Ð¥ß¥¢¤Î¤â¤È¤Ë¼ºí©¤Î½Ö´Ö¤ò±Ç¤·¤¿°ìËÜ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤¬ÆÏ¤¡¢»ö·ï¤ÈÄ®¤Î²áµî¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤¬É³²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡È¼ºí©¤Î½Ö´Ö¤ò±Ç¤·¤¿°ìËÜ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤¿¤ê¤¬¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤ò¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¡£
¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯10·î¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó±Ç²è¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê´Ö¤ò¶õ¤±¤º¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ø¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¡¦¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ù
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
