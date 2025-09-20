10歳の息子のスマホ料金が“3万円”…！ ゲームアプリに課金していたようですが、「親の同意なし」の課金は取り消せるでしょうか？

未成年者取消権とは？ 親の同意なしなら契約を取り消せる可能性あり

まず知っておきたいのが、「未成年者取消権」という制度です。

日本の民法では、未成年（18歳未満）が親などの同意を得ずに契約した場合、その契約はあとから取り消せるとされています（民法第5条）。これは未成年者を守るためのルールです。

この制度に当てはまると、ゲームアプリでの課金も「契約」とみなされ親が同意していなければ課金そのものを「なかったこと」にできるという仕組みになります。

10歳の子どもが、自分だけでゲームアプリに課金した場合、保護者の同意がなければ取り消せる可能性は十分にあります。



取り消せるかどうかはケース次第。判断のポイントはここ！

ただし、すべてのケースが自動的に取り消されるわけではありません。以下のような要素が関係してきます。

■ 取り消しが認められやすい例 ・課金したのが10歳など、年齢的に判断力が明らかに未熟な場合

・課金に保護者の同意が一切なかった

・使用していたのは子ども専用のスマホやタブレット

・年齢確認の仕組みが甘かった（例：年齢入力だけで通る）

■ 取り消しが難しくなるケース ・子どもが意図的に「18歳以上」などと年齢を偽って登録していた（これは「詐術」と見なされ、取消できない）

・親のスマホやクレジットカードを使っていた（親の管理責任を問われる可能性がある）

・お小遣いの範囲内の少額（数百円～数千円）で、反復的な課金でなかった場合

つまり、「親の同意なし」＋「未成年が明らか」＋「高額」という条件がそろうと、取り消しが認められる可能性が高まります。



実際に取り消し・返金してもらうには？ステップごとの対応方法

では、どうやって課金を取り消してもらうのでしょうか。以下の流れで対応するとスムーズです。

1．課金の内容を確認・整理



2．プラットホームやゲーム会社に連絡



「10歳の子が私の知らぬ間に課金していた。未成年者取消権に基づき、契約の取消をお願いしたい。」

このように、「未成年による無断課金」であることを伝えましょう。

3．消費生活センターに相談する

自分で交渉が難しいと感じた場合は、地域の「消費生活センター」に相談を。公的機関が間に入り、解決に向けたサポートをしてくれます。全国共通：188に電話すれば最寄りのセンターにつながり、必要に応じて、返金の交渉までサポートしてもらえます。

4．どうしても解決しないときは弁護士へ

対応がこじれたり、返金拒否されたりした場合は、弁護士へ相談するのも選択肢です。費用はかかりますが、法的に強い立場で交渉ができます。



同じことを繰り返さないために！家庭でできる予防策

一度返金できても、「またやられるかも」と不安になりますよね。そこで、未然に防ぐためのポイントを押さえておきましょう。

・ペアレンタルコントロールの設定

→ iPhone、Androidともに設定可能。課金前に親の承認が必要になります。

・アカウントと決済情報の管理

→ クレジットカードを子どものアカウントに登録しない。顔認証・指紋認証の設定を見直す。

・家庭内ルールの明確化

→ 「課金は必ず親に相談する」「お小遣いの範囲でしか使わない」などルールを決める。

・子どもと話す時間を持つ

→ 「なぜ課金したのか？」「どんな気持ちだったのか？」を聞くことで、子どもの行動背景を理解しやすくなります。

予防策をしっかりとれば、同じようなトラブルを大きく減らせます。



返金の可能性は十分。まずは落ち着いて行動を

10歳のお子さんが、親に無断で3万円を課金してしまったとき、まずは驚きや怒りよりも、「どのように対応すべきか」に目を向けましょう。

何よりも大切なのは、「親子の信頼関係」です。スマホやゲームは便利で楽しい一方、金銭的リスクもあります。

このトラブルをきっかけに、家庭でのルールづくりや対話を見直すチャンスにできれば、単なる“返金対応”以上の価値があるはずです。



出典

京都市消費生活センター 知っておきたい未成年者契約の取消し

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー