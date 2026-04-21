DIYや家具の組み立て時に、あると便利なマグネットトレー。ネジや釘などを磁石でピタッと保持できるアイテムですが、以前ダイソーでも販売されていて、廃盤なのか最近は見かけなくなりました。ところが、代わりの商品を見つけて大歓喜！しかもコンパクトに折りたためるようになっていて、使い勝手抜群です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみ式マグネットトレー（長方形）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイ