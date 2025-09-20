¡Ö358¡×¡Ö8888¡×¡Ö1122¡×¤¢¤¿¤ê¤Ï¿Íµ¤¤¹¤®¤ÆËèÅÙ¤ÎÃêÁª¢ª¥Ï¥º¥ì¤¿¤éÇ¼¼Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Î´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍÎÁ²½¤«¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤«!?
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿·¼ÖÅÐÏ¿¤ÎÈ¾¿ô¤¬¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤êÇ¯´Ö500ËüÂæ¤ËÇ÷¤ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£ÃêÁªÇÜÎ¨¤ÏÃÏ°è¤äÈÖ¹æ¼¡Âè¤Ç100ÇÜÄ¶¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤êÅÐÏ¿ÃÙ±ä¤â¿¼¹ï²½
¢£ÃêÁª¤ÎÍÎÁ²½¤äÆþ»¥À©¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¸øÊ¿À¤ä³Êº¹³ÈÂç¤Î·üÇ°¤â»Ä¤ë
¤É¤ó¤É¤ó»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¡´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÎÁ²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã×¤·Êý¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¼ÖÅÐÏ¿¤ÎÌó50¡ó¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤¶¤Ã¤È500ËüÂæ¶á¤¯¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ê¤ã¤¢ÇÜÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃêÁª¤Ë³°¤ì¤ëÊý¤âÁêÅö¤Ê¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÇØ·Ê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢1998Ç¯°Ê¹ß¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¤ò¼«Í³¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢8¤È¤«7¤Î¤¾¤íÌÜ¤ä¤Ò¤È·å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î11-22¡Ê¤¤¤¤É×ÉØ¡Ë¤ä11-88¡Ê¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¡Ë¡¢¤³¤Îº¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö358¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤Þ¤êÃêÁª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃêÁª¤ÎÇÜÎ¨¤¬Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¿½¹þ¿ô¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÀ³²¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¯¥ë¥Þ²°¤µ¤ó¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤Û¤È¤Û¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¡£ÃêÁª¤Ï½µ¤Ë1²ó¡¢·îÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥º¥ì¤¿¤é¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¼Ö¤¬¥¯¥ë¥Þ²°¤µ¤ó¤Ëµï»Ä¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¿²ó¥Ï¥º¥ì¤è¤¦¤È¡Ö¼¡²ó¤ÏÍ¥¶ø¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²¹¾ð¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃêÁªÇÜÎ¨¤¬Í¥¤Ë100ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÍýÏÀ¾å100²óÏ¢Â³¤Ç¥Ï¥º¥ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢100½µ¡¦700Æü¡¢¤Ä¤Þ¤ê2Ç¯¶á¤¯ÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÀ¸¤¸¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃêÁª¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤·¤¿¤¬¤³¤ì¤òÍÎÁ²½¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÆþ»¥Êý¼°¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÎÁ¶â¤ò¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ä¸ø¶¦ÌÜÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Æ¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤»¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡ÖÃêÁªÇÜÎ¨¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤âÊ§¿¡¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2017Ç¯°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ò¤é¤¬¤Ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿Ê¬ÎàÈÖ¹æ¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÅöÁªÇÜÎ¨¤Ï¤¤¤¯¤é¤«²¼¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Û¤·¤¬¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë»ÏËö¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¿¤·¤«¤ËÍÎÁ²½¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍðË½¤Ê°Õ¸«¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´õË¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¶âÊ§¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡£´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ÆÌµÎÁ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Î¹Å¤µ¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢Ê§¤¦¶â³Û¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Î´õË¾¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿ô»ú¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î·Á¤«¤é¼è¤êÉÕ¤±°ÌÃÖ¡¢¿ô»ú¤Î½ñÂÎ¤À¤Ã¤Æ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢É÷¤È¤«EU¼°¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤â¤ó¤Ê¡£¹ñ¸ò¾Ê¤ä·Ù»¡¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤È¤é¥Ê¥ó¥Ü¤Ç¤âÊ§¤¦¾åµé¹ñÌ±¤µ¤Þ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃêÁª¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤á¤Á¤Þ¤¦¡£´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥Ð¥ó¥Ð¥óÈ¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÁý¤¨¤¹¤®¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤¿¤é8¤¬¤¤¤¤¤È¤«¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤³¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÎ®¹ÔÃÙ¤ì¤Î¥Ç¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£³Ø¹»½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡©¡×
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎË½ÏÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÎÁ²½¤òÌÜÏÀ¤àÊý¡¹¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£