クロスキャトが続騰、９月中間期業績予想は各利益が減益から一転増益へ
クロスキャット<2307.T>が続騰している。同社は１８日の取引終了後、９月中間期の連結業績予想について、売上高を８１億円から８２億円（前年同期比２．０％増）へ、営業利益を７億６０００万円から８億７０００万円（同０．６％増）へ、純利益を５億円から６億５０００万円（同１１．５％増）へ上方修正。減益予想から一転して増益予想となり、業況を評価する買いが集まっている。
コア事業である金融向けの案件が好調に推移したことに加えて、開発の生産性が向上したことで、売上原価率が改善していることが業績を押し上げる。また、保有する投資有価証券の一部を売却したことによる投資有価証券売却益が発生したことも最終利益を引き上げる要因になった。
