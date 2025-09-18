9月中旬を過ぎても暑い日が続き、手放せない麦茶。1〜2Lつくって冷蔵庫で保存している人も多いと思いますが、正しい保存方法はよくわかっていない、という人も少なくないはず。そこで、麦茶メーカーにズバリ質問。はくばくの広報担当・田中桃子さんに、麦茶にまつわるNG習慣と、おいしく飲むコツを教えてもらいました。

つくった麦茶の「常温保存」はNG？基本の保存法

水出しや煮出しでつくった1〜2Lの麦茶、常温でもいいのか、すぐに冷蔵庫に入れた方がいいのか、認識があいまい…ということで、つくりおき麦茶の正しい保存方法を教えてもらいました。

【写真】麦茶パックの「正しい保管方法」は？

「茶葉は常温保存になりますが、抽出後の麦茶は、冷蔵保存が必須です。衛生的に常温では腐りやすくなります」（田中さん、以下同）

また、熱い麦茶をそのまま冷蔵庫に入れるのもNGだといいます。

「冷蔵庫に熱いまますぐに入れてしまうと、容器内に水滴が分散して雑菌等の繁殖の原因となるおそれがあります。また、冷蔵庫内の温度が上がり、ほかの食材への影響も懸念されます」

●煮出し麦茶の正しい保存方法

それでは、麦茶のプロは煮出し麦茶をどのように保存することを推奨しているのでしょうか？

「煮出しの場合は、やかんなどで沸騰したお湯にティーバッグを入れ、1時間ほどで取り出します。その間常温で粗熱をとったあとに、傷のついていない清潔な容器に移し替え、冷蔵庫に入れるようにしましょう」

麦茶の「素朴な疑問」に、プロがズバリ回答！

麦茶づくりで悩んでいたESSEonline編集部員が、長年の疑問をプロに質問してみました。

●Q1：麦茶のティーバッグは「入れっぱなし」でもOK？

A：入れっぱなしは苦さ・濃さが増大

麦茶のティーバッグは、水出しタイプの場合、最低限2時間抽出し取り出すようにしてください（お湯出し・煮出しは1時間程度が推奨）。長時間放置すると苦さ・濃さが強くなりすぎます。

●Q2：開封後のティーバッグはどう保管する？

A：ファスナーつきのポリ袋に入れる

直射日光・湿気を避け、密閉性の高い容器で保管しましょう。ファスナーつきのポリ袋など、密閉された容器がおすすめです。

●Q3：麦茶は何日で飲みきる？

A：当日と翌日の「2日間」を目安に飲む

つくった麦茶を保存する際は、必ず冷蔵に入れ、当日と翌日の2日間程度で飲みきるとよいでしょう。常温でのつくり置き保存はNGです。

●Q4：水出し麦茶をお湯で出すのってアリ？

A：急須など小容量なら香りが立ちやすく、おすすめ

水出し専用のものでも、お湯出しでの抽出は可能。急須（小さめの耐熱ティーポットも可）に水出し用の麦茶バッグを入れる方法は、推奨しているとのこと。

「水出し麦茶（粉砕タイプ）を1バッグ入れて、お湯を3分待つ入れ方はよいかと思います。お湯抽出なので、香りが立ちやすく、抽出も早くできます。濃くなった場合は、お湯をたして飲むとよいですよ」

※ 冷蔵保存用のティーポットに熱湯をそそがないようにしてください

日常的に飲んでいる麦茶ですが、保存方法はきちんと理解できていなかったと、ハッとしました。おいしくて安全な麦茶の飲み方、皆さんもぜひ自宅で実践してみてくださいね。