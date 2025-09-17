スバル新型「ワゴンSUV」発表に反響あり！ 「ゴツくていい！」“カクカクデザイン”が好評に！ パワフルな“水平対向ターボ”も搭載される新型「アウトバック」米国仕様に注目！

「ゴツくていい！」“カクカクデザイン”が好評に！

スバルの北米法人は2025年8月21日、人気クロスオーバーSUV「アウトバック」の新型（2026年モデル）を発表しました。

ステーションワゴンの実用性とSUVの走破性を高次元で融合させたモデルとして支持を集めてきたアウトバックが、7代目へとフルモデルチェンジを果たします。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型ワゴンSUV」です！（30枚以上）

この新型アウトバックについて、日本のユーザーも注目しており、反響の声が高まっています。

7代目へと進化した新型「アウトバック」

北米市場に投入される7代目となる新型アウトバックは、デザインを大胆に刷新し、最新技術を積極的に採用。さらに先進運転支援機能も大幅に強化されました。

特に目を引くのは、そのエクステリアデザインの変化です。従来型よりもスクエアで力強いボディラインを採用し、本格的なSUVとしての存在感を際立たせています。

フロントマスクはより力強くワイドな印象となり、四隅に垂直に配置されたヘッドライトが機能性の高さを感じさせます。高く箱型のシルエットを描くボディサイドは広々とした室内空間を予感させ、リアではリフトゲートいっぱいに広がる新たなライトシグネチャーが個性を主張します。

また、バンパー下部には傷が付きにくい加工を施すなど、細部にわたって実用性への配慮がなされました。

インテリアも進化を遂げ、新たに採用された横長の12.1インチの大型マルチメディアシステムと、全グレードに12.3インチのフルデジタルメータークラスターが標準装備されます。

これらは視線移動を最小限に抑えるようレイアウトされ、ワイヤレスのApple CarPlayやAndroid Autoにも対応。スマートで直感的な操作が可能です。

一方で、エアコンの操作にはあえて物理的なボタンとノブを残し、運転中の確実な操作性を確保しました。

パワートレインは、2種類の水平対向エンジンから選択可能です。標準モデルには最高出力180hpの2.5リッターエンジン、「XT」モデルとオフロード性能を高めた「ウィルダネス」には260hpを発生するパワフルな2.4リッターターボエンジンが搭載されます。

これらのエンジンには、滑らかな加速が魅力のリニアトロニックCVTと、スバルが誇るシンメトリカルAWDシステムが組み合わされ、どのような路面でも安定した走りを提供します。

先進運転支援システム「アイサイト」も最新世代へと進化しました。従来の3眼カメラに広角モノカメラと新たなレーダーを追加することで認識性能が向上し、高速道路でのハンズフリー走行（最大時速約137km／h）や、緊急停止支援、車線変更支援といった高度な機能を実現。

万が一ドライバーが運転操作に応じなくなった場合には、安全に路肩へ車両を退避させ、ハザードを点灯させるとともに緊急通報とドアの自動解錠を行うなど、最先端の安全機能が盛り込まれました。

グレード構成も見直され、従来のベースモデルに代わり、装備を充実させた「プレミアム」が新たなエントリーグレードとなります。これを基本に、上質な「リミテッド」、最上級の「ツーリング」、ターボエンジン搭載の「リミテッドXT」「ツーリングXT」、そしてオフロード性能を追求した「ウィルダネス」という、多様なライフスタイルに応える6つのグレードが用意されます。

米国での販売価格は3万4995ドルから4万7995ドル（日本円で約519万円から約711万円）に設定されます。

発売は新型アウトバックが2025年後半、ウィルダネスモデルは2026年初頭が予定されています。

※ ※ ※

米国仕様の新型アウトバックに対して、ネット上ではさまざまな意見が届いています。

「新型アウトバックいいな、結構好み」「ゴツくてかっこいい！」と、さらにタフになったエクステリアデザインに惹かれる人が多いほか、「ディスプレイが横長じゃん」「最近のスバル車の縦長ディスプレイだったけど、やめるのか!?」など、新たな意匠のディスプレイに着目する声も見受けられました。

一方で、「この形でもっと小さいサイズのクルマを出してほしいなぁ」「この新型アウトバックはありだけど、日本ではデカすぎる」など、大柄なボディはもてあますという意見も寄せられています。

そして、「是非、国内でも販売していただきたい」「日本導入はないかなぁ」「日本でも売ってくれよ」「ウィルダネスはガチで売って欲しいです…」など、日本での発売を求める声も根強くあるようです。