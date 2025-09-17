静岡県議会9月定例会が9月17日に開会し、新県立中央図書館問題で鈴木康友知事は「図書館の機能を再整理していく」と強調しました。

＜鈴木康友静岡県知事＞

「今後、部局間の情報共有や連携を更に強化するとともに、県議会に丁寧に説明するなど、全庁挙げて再発防止に努めてまいります」

鈴木知事が議会に対し反省の弁を述べたのは、財源不足に揺れる新県立中央図書館の問題です。

新図書館の整備事業をめぐっては、国の交付金が当初の想定より約100億円減額となることが判明。見直しの方針を示す鈴木知事は、今後重視するポイントに3つの視点を挙げました。

＜鈴木知事＞

議会後には、教育委員会が再発防止策の調査報告書を提出。委員からの問いに対し、見直しによって設計費など約9億円の損失が生じたと説明しました。

池上重弘教育長は、一連の責任として現職や前任の幹部職員に対し「厳重注意」、自身については給与の10%を3か月分自主返納すると明らかにしました。

＜池上重弘教育長＞

県は、2025年度中をめどに方針を示したいとしています。